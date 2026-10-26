Américo Villarreal destaca coordinación con Federación y municipios para impulsar el desarrollo de Tamaulipas

Foto: Gobierno de Tamaulipas

Los avances de la entidad en bienestar social, infraestructura, seguridad y desarrollo económico son resultado de la coordinación entre el Gobierno de México, la administración estatal y los 43 ayuntamientos, afirmó el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

Durante el programa Diálogos con Américo, destacó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impulsar proyectos ferroviarios, carreteros, hidráulicos, de salud, vivienda y energía, además de fortalecer los programas sociales.

Asimismo, señaló que los programas federales de Bienestar representan una derrama superior a los 25 mil millones de pesos anuales en Tamaulipas, destinados principalmente a personas adultas mayores, personas con discapacidad y estudiantes.

Mientras que, entre las obras y proyectos que mencionó, se encuentran la reconstrucción del puente de Altamira, la rehabilitación de carreteras, la operación de nuevos hospitales en Matamoros, Ciudad Madero y Tampico, así como el equipamiento del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria.

También destacó la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, la planta potabilizadora, la tecnificación de distritos de riego, el puente Magueyes, el Puerto del Norte y la carretera Golfo Norte, un proyecto de 570 kilómetros y cuatro carriles.

En materia energética, el gobernador mencionó nueve proyectos eólicos autorizados, líneas de conducción, una planta de ciclo combinado y trabajos de exploración petrolera en aguas profundas, iniciativas que, afirmó, contribuirán al desarrollo energético y logístico del estado.

El mandatario también resaltó su recorrido por los 43 municipios para acompañar los informes de las autoridades locales y escuchar las necesidades de las comunidades. Indicó que mantiene una relación de respeto institucional con alcaldes de distintas fuerzas políticas para atender las prioridades de cada localidad. “Por encima, repito, por encima de cualquier diferencia está Tamaulipas”, expresó.

En tanto que Villarreal Anaya reconoció que aún existen asuntos pendientes, pero sostuvo que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno permitirá impulsar nuevas inversiones y mejorar las condiciones de vida de las familias tamaulipecas.

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