Influencer “El Komanche”: reportan hallazgo en Monterrey, pero falta confirmar identidad

Influencer. Foto: Getty

El creador de contenido salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, fue señalado en reportes de medios locales como la posible persona encontrada sin vida en una vivienda de Monterrey, Nuevo León, este domingo 25 de octubre. Hasta el momento, su identidad y las causas del fallecimiento no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades.

La noticia generó reacciones entre sus seguidores y la comunidad del streaming hispanohablante. Byron Reyes, identificado como su mánager y representante de creadores de contenido en El Salvador, publicó mensajes en sus historias de Instagram en los que aseguró haber hablado con la familia del streamer.

¿Qué se sabe del hallazgo en Monterrey?

De acuerdo con los primeros reportes de medios locales, el hallazgo ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Paseo de Niza, en la colonia Paseo de Cumbres, donde presuntamente residía el creador de contenido.

Vecinos habrían notado que la puerta del inmueble permanecía abierta desde el día anterior. Ante la sospecha de un posible robo, los propietarios acudieron a revisar la casa y encontraron a un hombre de entre 30 y 35 años sin signos vitales.

El reporte movilizó a elementos de seguridad, quienes resguardaron la zona para permitir las diligencias correspondientes. Según información difundida por medios locales, no se habrían observado huellas visibles de violencia en el lugar. Sin embargo, este dato no permite determinar qué ocurrió.

La identidad de la víctima y la causa de muerte permanecen pendientes de confirmación oficial. Las investigaciones y los peritajes deberán esclarecer las circunstancias del caso.

¿Qué dijo Byron Reyes sobre El Komanche?

A través de Instagram, Byron Reyes compartió inicialmente su incertidumbre ante la noticia. Posteriormente, afirmó que había conversado con la familia del streamer y publicó un mensaje de despedida.

Reyes recordó que conoció a El Komanche cuando tenía alrededor de 4 mil seguidores y mencionó que ambos planeaban realizar una velada de boxeo en El Salvador, un proyecto que habría quedado inconcluso.

También publicó la frase “El bullying a cualquier escala no es un juego”, lo que provocó comentarios y especulaciones entre usuarios de redes sociales. No obstante, hasta ahora no hay información confirmada que permita relacionar ese mensaje con el caso.

Los días simplemente no mejoran — komanche 🇸🇻 (@Komanch) October 19, 2026

¿Quién era El Komanche?

Carlos Mauricio Gómez nació el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, San Vicente, El Salvador. Ganó reconocimiento por sus transmisiones de videojuegos y su participación en los Squid Craft Games, evento de Minecraft que reunió a populares creadores de contenido en español.

A lo largo de su trayectoria transmitió en plataformas como Twitch y Kick, además de explorar otros espacios digitales. En enero de 2026 anunció su retiro de Twitch y señaló que continuaría creando contenido en otras plataformas.

Mientras la comunidad espera información oficial, la confirmación de la identidad del hombre localizado en Monterrey y los resultados de los peritajes serán claves para esclarecer lo sucedido.

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