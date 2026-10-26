Metro CDMX inicia la semana con normalidad pese a incidentes previos

Metro CDMX. Foto: Getty

Inicia una nueva semana y con ello, el Servicio de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX) se prepara para trasladar a los miles de usuarios diarios que utilizan las 12 líneas de la red.

Pese a las fallas registradas a lo largo de la semana que termina, el Metro CDMX funciona con normalidad en toda la red, por lo que los usuarios pueden ascender y descender con normalidad.

#MetroAlMomento:



La circulación de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, A y B es constante por ambas direcciones y afluencia controlada, al momento se concluye la maniobra de dosificación.



La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Mantente… pic.twitter.com/3tutgbJRUR — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 23, 2026

Metro CDMX presentó fallas durante toda la semana

A lo largo de los últimos días, el Metro CDMX se vio afectado por incendios, explosiones, cortocircuitos y lesionados. En consecuencia, el servicio presentó averías, con retrasos y cierres parciales en las estaciones.

La Línea A cerró cuatro estaciones desde la noche del jueves y las primeras horas del viernes, tras una falla en la catenaria. Pese a las afectaciones, el servicio fue reestablecido y este lunes no se tienen cierres previstos.

Asimismo, en la Línea 9 y Línea 1 se registraron incendios y cortocircuitos, que afectaron parcialmente la circulación de los trenes.

Anomalías y lluvias podrían afectar el estado del servicio

Ante el pronóstico de lluvias para este lunes, el servicio del Metro CDMX podría verse afectado ante la presencia de precipitaciones. En consecuencia, podrían presentarse retrasos tras la activación de la marcha de seguridad.

Asimismo, en caso de cualquier anomalía, el servicio podría retrasarse o, incluso, suspenderse de forma parcial. Por ello, te recomendamos estar al pendiente de las actualizaciones del Metro CDMX, así como de Uno TV.

Por último, te recordamos que el horario de servicio del Metro CDMX es el siguiente:

Lunes a viernes: 5:00 a 00:00 horas

5:00 a 00:00 horas Sábado: 6:00 a 00:00 horas

6:00 a 00:00 horas Domingo y días festivos: 7:00 a 00:00 horas

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