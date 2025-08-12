GENERANDO AUDIO...

FOTO: Cuartoscuro

Este martes 12 de agosto, un conjunto de sistemas meteorológicos mantendrá condiciones de inestabilidad en gran parte de México. Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura y la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México, provocará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el centro, oriente y sur del país, así como caída de granizo en zonas del occidente y centro.

Se esperan lluvias puntuales intensas en Jalisco y Colima.

De manera simultánea, otra vaguada en altura se desplazará sobre la península de Yucatán, interactuando con un canal de baja presión en el sureste y el ingreso de humedad del mar Caribe, lo que generará precipitaciones de consideración en la región, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.

El monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica, favorecerá lluvias de igual intensidad en el sur de Sinaloa y Nayarit, además de lluvias fuertes en el noroeste del país y precipitaciones aisladas en la península de Baja California.

Pese a las precipitaciones, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte, el litoral del Pacífico, el golfo de México y la península de Yucatán. Las temperaturas podrían superar los 45 °C en Baja California y Sonora, manteniendo condiciones de onda de calor en varios estados del país.

Pronóstico de lluvias en México

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm):

Sinaloa (sur)

Nayarit

Jalisco (oeste)

Colima

Oaxaca (sur y suroeste)

Chiapas (noreste y sur)

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Michoacán

Guerrero

Estado de México.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Sonora

Chihuahua

Nuevo León

Tamaulipas

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Coahuila

Aguascalientes

Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Baja California

Baja California Sur

Toma nota: Las lluvias podrían reducir la visibilidad, generar inundaciones, deslaves y aumentar niveles de ríos y arroyos.

Pronóstico de temperaturas máximas

Más de 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (noroeste y oeste).

Baja California (noreste), Sonora (noroeste y oeste). 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (suroeste y noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste).

Baja California Sur, Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (suroeste y noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste). 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas (sur), Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán.

Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas (sur), Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán. 30 a 35 °C: Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Pronóstico de viento y oleaje en México

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora, Chihuahua.

Sonora, Chihuahua. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Golfo de California (norte), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo.

Golfo de California (norte), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Oleaje de 1.5 a 2.5 m: Baja California Sur (costa occidental), costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas.

Pronóstico del clima en el Valle de México

Mañana: Ambiente fresco a templado, cielo medio nublado y bancos de niebla en zonas altas.

Ambiente fresco a templado, cielo medio nublado y bancos de niebla en zonas altas. Tarde: Ambiente templado a cálido, con chubascos y lluvias puntuales fuertes en Ciudad de México, y lluvias fuertes a muy fuertes en Estado de México; posibles descargas eléctricas y granizo.

Ambiente templado a cálido, con chubascos y lluvias puntuales fuertes en Ciudad de México, y lluvias fuertes a muy fuertes en Estado de México; posibles descargas eléctricas y granizo. Temperatura CDMX: mínima 13-15 °C, máxima 24-26 °C.

mínima 13-15 °C, máxima 24-26 °C. Toluca: mínima 8-10 °C, máxima 20-22 °C.

mínima 8-10 °C, máxima 20-22 °C. Viento: del este, 10 a 20 km/h, rachas de hasta 40 km/h en tormentas.

Pronóstico del clima para el miércoles 13 de agosto

Un canal de baja presión prevalecerá sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, mientras que una vaguada en altura se desplazará sobre el sureste, oriente, centro, sur y occidente del territorio nacional, ambos sistemas, en interacción con divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en las regiones mencionadas, incluyendo la península de Yucatán.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Casi 15 mil pasajeros varados en AICM por lluvias en CDMX]

El monzón mexicano y divergencia mantendrán la probabilidad lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en el noroeste del país, así como lluvias aisladas e intervalos de chubascos en la península de Baja California.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 45 °C en Baja California y Sonora.