¿Vas a ver el México vs Corea en el Fan Fest del Zócalo? Revisa horarios y cartelera completa
El segundo juego de México por el Mundial de 2026 no será en la Ciudad de México, sino que el encuentro de este jueves contra Corea del Sur tendrá lugar en el Estadio Guadalajara. Sin embargo, los aficionados capitalinos podrán ver el partido en el Fan Fest del Zócalo capitalino.
La Selección Mexicana buscará obtener su segunda victoria de la justa mundialista, así como tres puntos más que le permitan aspirar con el primer lugar del Grupo A rumbo a la última jornada contra Chequia, partido que regresará al Tricolor al Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca.
¿Vas a ver el México vs Corea en el Fan Fest del Zócalo? Toma esto en cuenta
El jueves 18 de junio, el FIFA Fan Festival CDMX, que tiene sede en el Zócalo capitalino, transmitirá los cuatro partidos del día correspondientes al Mundial:
- Chequia vs Sudáfrica | 10:00 horas
- Suiza vs Bosnia y Herzegovina | 13:00 horas
- Canadá vs Qatar | 16:00 horas
- México vs Corea del Sur | 19:00 horas
A través de redes sociales, la cuenta oficial de FIFA World Cup Mexico City anunció que, previo al primer partido del día, las puertas del Fan Fest abrirán desde las 08:30 horas.
El horario de cierre del FIFA Fan Festival será a las 21:30 horas, es decir, aproximadamente media hora después del término del encuentro entre México y Corea, según anunció la FIFA antes del inicio del Mundial.
El cupo en el Zócalo será de 55 mil aficionados y los organizadores invitaron a los aficionados a acompañar a la Selección Nacional de México a las 19:00 horas.
“Llega con anticipación y sé parte de la fiesta futbolera más grande del Mundial“, instó FIFA World Cup Mexico City.
¡Abrirán 11 pantallas adicionales en CDMX para ver el partido!
Además del FIFA Fan Festival CDMX, la Ciudad de México abrirá 11 pantallas adicionales en diferentes puntos para ver el partido entre México y Corea del Sur en:
- Juárez y Bellas Artes
- Juárez y Revillagigedo
- 5 de mayo y Palma
- 5 de mayo e Isabel la Católica
- Madero y Palma
- Se aclaró que está cerca de Allende
- 16 de septiembre y Palma
- 20 de noviembre y Uruguay
- 20 de noviembre y Mesones
- 20 de noviembre y Regina
- Pino Suárez y Uruguay
- Pino Suárez y Salvador
Fuente: FIFA World Cup Mexico City
Toda vez que la medida, implementada desde este jueves, forma parte del operativo para recibir a miles de aficionados durante la transmisión del encuentro mundialista de la Selección Mexicana y mantener el flujo peatonal en la zona centro de la capital.
También podrás ver el México vs Corea del Sur en los festivales futboleros
Además del Fan Fest del Zócalo y las 11 pantallas cercanas al Centro Histórico, los aficionados podrán ver el partido de México contra Corea del Sur en los 18 festivales futboleros repartidos en las 16 alcaldías capitalinas:
- Bajo Puente de Tacuba (PILARES Tlacopan): Calzada México Tacuba y Av. Aquiles Serdán, Tacuba, Miguel Hidalgo,
11410.
- Bosque de Tláhuac: Av. la Turba S/N, Col. Miguel Hidalgo, Alc. Tláhuac, 13200.
- Cablebús Campos Revolución: Av. Emiliano Zapata, Zona Escolar Oriente 07239
- Parque de la Consolación: Esquina San Matías, San Hermilo, Pedregal de Sta Úrsula, Coyoacán, 04650
- Deportivo Hermanos Galeana: Av. José Loreto Fabela 190, San Juan de Aragón VII Secc, Gustavo A. Madero, 07910
- Deportivo San Mateo Tlaltenango (Alberca San Mateo): C. Abasolo 16, San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa de Morelos, 05600
- Deportivo Vivanco: Calle Moneda 64, Tlalpan Centro I, Tlalpan, 14000
- Deportivo Xochimilco: Francisco Goitia S/N, Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco, 16095
- Parque Las Américas (Plaza de las Naciones Unidas): Caleta s/n, Col. Narvarte
- Parque de la Bombilla y Monumento a Álvaro Obregón: Av. de la Paz s/n, Col. Chimalistac
- Parque Deportivo CEDA: Abarrotes y Víveres 453, CEDA, Iztapalapa, 09040
- Plaza Cívica y Unidad Independencia, San Jerónimo: Calz. de Quetzalcoatl 1, Independencia Batan Nte, La
Magdalena Contreras, 10100
- San Francisco Tecoxpa: Av. Juárez San Francisco Tecoxpa Milpa Alta, 12700
- Parque Tezozómoc: Manuel Salazar S/N, Hacienda del Rosario, Prados del Rosario, Azcapotzalco, 02410
- Utopía Eduardo Molina: 20 de Noviembre, Venustiano Carranza, 15260
- Utopía Meyehualco: Avenida Genaro Estrada, Deportivo Santa Cruz Meyehualco, Alc. Iztapalapa, 09290
- Utopía Mixiuhca: Viad. Río de la Piedad 6, Granjas México, Iztacalco, 08400
- Plaza Garibaldi: Eje Central Lázaro Cárdenas 43, Centro, Cuauhtémoc, 06000
Cabe destacar que algunos festivales futboleros ofrecerán actividades adicionales a lo largo del día, como el de la Alberca San Mateo en Cuajimalpa, que ofrecerá las siguientes experiencias:
- DJ en vivo | 17:00 a 18:00 horas
- Playlist | 18:00 a 19:00 horas
- Partido de México vs Corea | 19:00 a 21:00 horas
- Mariachi | 21:00 a 21:30 horas
En otras fiestas futboleras, como la de Iztapalapa, se ofrecerán experiencias como concursos de dominadas, fotografías 360, intercambios de estampas, futbolitos y bailes.
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