¿Vas a ver el México vs Corea en el Fan Fest del Zócalo? Revisa horarios y cartelera completa

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¿Vas a ir al Fan Fest del Zócalo a ver el México vs Corea? | Foto: AFP

El segundo juego de México por el Mundial de 2026 no será en la Ciudad de México, sino que el encuentro de este jueves contra Corea del Sur tendrá lugar en el Estadio Guadalajara. Sin embargo, los aficionados capitalinos podrán ver el partido en el Fan Fest del Zócalo capitalino.

La Selección Mexicana buscará obtener su segunda victoria de la justa mundialista, así como tres puntos más que le permitan aspirar con el primer lugar del Grupo A rumbo a la última jornada contra Chequia, partido que regresará al Tricolor al Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca.

¿Vas a ver el México vs Corea en el Fan Fest del Zócalo? Toma esto en cuenta

El jueves 18 de junio, el FIFA Fan Festival CDMX, que tiene sede en el Zócalo capitalino, transmitirá los cuatro partidos del día correspondientes al Mundial:

Chequia vs Sudáfrica | 10:00 horas

Suiza vs Bosnia y Herzegovina | 13:00 horas

Canadá vs Qatar | 16:00 horas

México vs Corea del Sur | 19:00 horas

A través de redes sociales, la cuenta oficial de FIFA World Cup Mexico City anunció que, previo al primer partido del día, las puertas del Fan Fest abrirán desde las 08:30 horas.

El horario de cierre del FIFA Fan Festival será a las 21:30 horas, es decir, aproximadamente media hora después del término del encuentro entre México y Corea, según anunció la FIFA antes del inicio del Mundial.

El cupo en el Zócalo será de 55 mil aficionados y los organizadores invitaron a los aficionados a acompañar a la Selección Nacional de México a las 19:00 horas.

“Llega con anticipación y sé parte de la fiesta futbolera más grande del Mundial“, instó FIFA World Cup Mexico City.

¡Abrirán 11 pantallas adicionales en CDMX para ver el partido!

Además del FIFA Fan Festival CDMX, la Ciudad de México abrirá 11 pantallas adicionales en diferentes puntos para ver el partido entre México y Corea del Sur en:

Juárez y Bellas Artes

Juárez y Revillagigedo

5 de mayo y Palma

5 de mayo e Isabel la Católica

Madero y Palma Se aclaró que está cerca de Allende

16 de septiembre y Palma

20 de noviembre y Uruguay

20 de noviembre y Mesones

20 de noviembre y Regina

Pino Suárez y Uruguay

Pino Suárez y Salvador

Fuente: FIFA World Cup Mexico City

Toda vez que la medida, implementada desde este jueves, forma parte del operativo para recibir a miles de aficionados durante la transmisión del encuentro mundialista de la Selección Mexicana y mantener el flujo peatonal en la zona centro de la capital.

También podrás ver el México vs Corea del Sur en los festivales futboleros

Además del Fan Fest del Zócalo y las 11 pantallas cercanas al Centro Histórico, los aficionados podrán ver el partido de México contra Corea del Sur en los 18 festivales futboleros repartidos en las 16 alcaldías capitalinas:

Bajo Puente de Tacuba (PILARES Tlacopan): Calzada México Tacuba y Av. Aquiles Serdán, Tacuba, Miguel Hidalgo,

11410.

(PILARES Tlacopan): Calzada México Tacuba y Av. Aquiles Serdán, Tacuba, Miguel Hidalgo, 11410. Bosque de Tláhuac : Av. la Turba S/N, Col. Miguel Hidalgo, Alc. Tláhuac, 13200.

: Av. la Turba S/N, Col. Miguel Hidalgo, Alc. Tláhuac, 13200. Cablebús Campos Revolución : Av. Emiliano Zapata, Zona Escolar Oriente 07239

: Av. Emiliano Zapata, Zona Escolar Oriente 07239 Parque de la Consolación : Esquina San Matías, San Hermilo, Pedregal de Sta Úrsula, Coyoacán, 04650

: Esquina San Matías, San Hermilo, Pedregal de Sta Úrsula, Coyoacán, 04650 Deportivo Hermanos Galeana : Av. José Loreto Fabela 190, San Juan de Aragón VII Secc, Gustavo A. Madero, 07910

: Av. José Loreto Fabela 190, San Juan de Aragón VII Secc, Gustavo A. Madero, 07910 Deportivo San Mateo Tlaltenango (Alberca San Mateo) : C. Abasolo 16, San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa de Morelos, 05600

: C. Abasolo 16, San Mateo Tlaltenango, Cuajimalpa de Morelos, 05600 Deportivo Vivanco : Calle Moneda 64, Tlalpan Centro I, Tlalpan, 14000

: Calle Moneda 64, Tlalpan Centro I, Tlalpan, 14000 Deportivo Xochimilco : Francisco Goitia S/N, Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco, 16095

: Francisco Goitia S/N, Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco, 16095 Parque Las Américas (Plaza de las Naciones Unidas) : Caleta s/n, Col. Narvarte

: Caleta s/n, Col. Narvarte Parque de la Bombilla y Monumento a Álvaro Obregón : Av. de la Paz s/n, Col. Chimalistac

: Av. de la Paz s/n, Col. Chimalistac Parque Deportivo CEDA : Abarrotes y Víveres 453, CEDA, Iztapalapa, 09040

: Abarrotes y Víveres 453, CEDA, Iztapalapa, 09040 Plaza Cívica y Unidad Independencia, San Jerónimo : Calz. de Quetzalcoatl 1, Independencia Batan Nte, La

Magdalena Contreras, 10100

: Calz. de Quetzalcoatl 1, Independencia Batan Nte, La Magdalena Contreras, 10100 San Francisco Tecoxpa : Av. Juárez San Francisco Tecoxpa Milpa Alta, 12700

: Av. Juárez San Francisco Tecoxpa Milpa Alta, 12700 Parque Tezozómoc : Manuel Salazar S/N, Hacienda del Rosario, Prados del Rosario, Azcapotzalco, 02410

: Manuel Salazar S/N, Hacienda del Rosario, Prados del Rosario, Azcapotzalco, 02410 Utopía Eduardo Molina : 20 de Noviembre, Venustiano Carranza, 15260

: 20 de Noviembre, Venustiano Carranza, 15260 Utopía Meyehualco : Avenida Genaro Estrada, Deportivo Santa Cruz Meyehualco, Alc. Iztapalapa, 09290

: Avenida Genaro Estrada, Deportivo Santa Cruz Meyehualco, Alc. Iztapalapa, 09290 Utopía Mixiuhca : Viad. Río de la Piedad 6, Granjas México, Iztacalco, 08400

: Viad. Río de la Piedad 6, Granjas México, Iztacalco, 08400 Plaza Garibaldi: Eje Central Lázaro Cárdenas 43, Centro, Cuauhtémoc, 06000

Cabe destacar que algunos festivales futboleros ofrecerán actividades adicionales a lo largo del día, como el de la Alberca San Mateo en Cuajimalpa, que ofrecerá las siguientes experiencias:

DJ en vivo | 17:00 a 18:00 horas

| 17:00 a 18:00 horas Playlist | 18:00 a 19:00 horas

| 18:00 a 19:00 horas Partido de México vs Corea | 19:00 a 21:00 horas

| 19:00 a 21:00 horas Mariachi | 21:00 a 21:30 horas

En otras fiestas futboleras, como la de Iztapalapa, se ofrecerán experiencias como concursos de dominadas, fotografías 360, intercambios de estampas, futbolitos y bailes.