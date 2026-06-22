Tres ondas tropicales intensifican lluvias este lunes: 31 estados se verán afectados

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Lluvias. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este lunes 22 de junio se prevén lluvias en 31 estados de la República Mexicana, como parte de las ondas tropicales 8 y 9, así como el ingreso de la 10. Además, las precipitaciones se deben a una línea seca, una vaguada en niveles medios y a una inestabilidad atmosférica.

En contraparte, las altas temperaturas por la onda de calor continuarán en distintos estados. Se estima que las máximas alcancen los 45 °C.

¿Dónde lloverá este lunes 22 de junio?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Puebla

Tabasco

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Zacatecas

Colima

Michoacán

Guerrero

Guanajuato

Estado de México

Campeche

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Coahuila

Nuevo León

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 22 de junio?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo y Morelos

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Puebla y Estado de México

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 40 a 60 km/h : Chihuahua, Durango, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Chihuahua, Durango, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California Sur, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 10 a 12 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman chubascos con posibles descargas eléctricas.

Mínima de 10 a 12 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman chubascos con posibles descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h

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