Tres ondas tropicales intensifican lluvias este lunes: 31 estados se verán afectados
De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este lunes 22 de junio se prevén lluvias en 31 estados de la República Mexicana, como parte de las ondas tropicales 8 y 9, así como el ingreso de la 10. Además, las precipitaciones se deben a una línea seca, una vaguada en niveles medios y a una inestabilidad atmosférica.
En contraparte, las altas temperaturas por la onda de calor continuarán en distintos estados. Se estima que las máximas alcancen los 45 °C.
¿Dónde lloverá este lunes 22 de junio?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Puebla
- Tabasco
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Zacatecas
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Guanajuato
- Estado de México
- Campeche
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Querétaro
- Hidalgo
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Coahuila
- Nuevo León
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 22 de junio?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo y Morelos
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Puebla y Estado de México
Vientos y oleaje:
- Viento de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
- Viento de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California Sur, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 10 a 12 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se estiman chubascos con posibles descargas eléctricas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h
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