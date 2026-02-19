Ecatepec registrará temperatura mínima de 14 y máxima de 29 grados este viernes

GENERANDO AUDIO...

Edomex tendrá 29 grados el día viernes. Foto: Cuartoscuro/Archivo

De acuerdo con el pronóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este viernes 20 de febrero se espera cielo completamente despejado en Ecatepec, Estado de México (Edomex), sin probabilidad de lluvia.

La temperatura máxima será de 29 grados, mientras que la mínima descenderá a 14 grados durante la madrugada. No se prevén precipitaciones, con 0% de probabilidad de lluvia.

Pronóstico por lluvias

Durante la madrugada el ambiente será fresco:

00:00 horas: 18 grados

05:00 horas: 15 grados

07:00 horas 14 grados (temperaturas más bajas del día)

Por la mañana y tarde, el termómetro irá en ascenso:

10:00 horas: 20 grados

13:00 horas: 25 grados

15:00 a 17:00 horas: 29 grados (punto más alto del día)

Por la noche, el ambiente será templado:

20:00 horas: 21 grados

23:00 horas: 18 grados

En todo momento predominará el cielo despejado.

Viento con rachas fuertes

Se prevé viento de 10 a 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 km/h, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles tolvaneras o caída de objetos ligeros.

Autoridades sugieren mantenerse hidratado durante el día y asegurar objetos en exteriores ante las rachas de viento.

