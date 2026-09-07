México con lluvias este lunes en sus 32 estados por monzón, nueva onda tropical y huracán Marie

GENERANDO AUDIO...

Lluvias. Foto: Cuartoscuro

Para este lunes 7 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que los 32 estados de México tendrán lluvias, las cuales se mantendrán fuertes debido al monzón mexicano, el ingreso de la onda tropical 37, así como al huracán Marie.

Asimismo, este lunes, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas continuarán bajo los efectos de la onda de calor, manteniendo las temperaturas cercanas a los 45 °C.

¿Dónde lloverá este lunes 7 de septiembre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Morelos

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Tabasco

Yucatán

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Campeche

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 7 de septiembre?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Léon y Tamaulipas

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Léon y Tamaulipas 35 a 40 °C: Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Querétaro

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Morelos, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

Vientos y oleaje:

Viento de 40 a 60 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán Viento de 30 a 50 km/h : Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo

: Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California

costas de Baja California Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Sinaloa y Nayarit

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente ligeramente cálido y probabilidad de lluvias muy fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.