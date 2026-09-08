¡No frenan! Siguen las lluvias en todo el país este martes, mientras onda de calor continúa en tres estados

| 04:44 | Ángel Sánchez | Uno TV
Lluvia sigue en todo el país. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que este martes 8 de septiembre todos los estados del país volverán a tener lluvias, en su mayoría muy fuertes. Según lo informado, la onda tropical 37, el monzón mexicano, una inestabilidad atmosférica, así como el huracán Marie, traerán estas precipitaciones.

Sin embargo, la onda de calor no deja de afectar parte del territorio nacional, pues Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas continúan bajo sus efectos para este martes, día en el que se prevén alrededor de 45 °C.

¿Dónde lloverá este martes 8 de septiembre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

  • Guanajuato

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Sinaloa
  • Durango
  • Zacatecas
  • San Luis Potosí
  • Aguascalientes
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Guerrero
  • Veracruz
  • Puebla
  • Oaxaca
  • Tabasco
  • Chiapas
  • Yucatán

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Baja California
  • Tamaulipas
  • Estado de México

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Tlaxcala
  • Campeche
  • Quintana Roo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 8 de septiembre?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 40 a 45 °C: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
  • 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Querétaro

Temperaturas mínimas esperadas:

  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

Vientos y oleaje:

  • Viento de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán
  • Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Quintana Roo
  • Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California
  • Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente ligeramente cálido y probabilidad de lluvias muy fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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