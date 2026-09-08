¡No frenan! Siguen las lluvias en todo el país este martes, mientras onda de calor continúa en tres estados

GENERANDO AUDIO...

Lluvia sigue en todo el país. Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que este martes 8 de septiembre todos los estados del país volverán a tener lluvias, en su mayoría muy fuertes. Según lo informado, la onda tropical 37, el monzón mexicano, una inestabilidad atmosférica, así como el huracán Marie, traerán estas precipitaciones.

Sin embargo, la onda de calor no deja de afectar parte del territorio nacional, pues Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas continúan bajo sus efectos para este martes, día en el que se prevén alrededor de 45 °C.

¿Dónde lloverá este martes 8 de septiembre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Guanajuato

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Querétaro

Hidalgo

Guerrero

Veracruz

Puebla

Oaxaca

Tabasco

Chiapas

Yucatán

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California

Tamaulipas

Estado de México

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Coahuila

Nuevo León

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Campeche

Quintana Roo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 8 de septiembre?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Baja California Sur, Durango, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Querétaro

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

Vientos y oleaje:

Viento de 40 a 60 km/h : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán

: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Quintana Roo

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Quintana Roo Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California

costas de Baja California Mar de fondo con oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente ligeramente cálido y probabilidad de lluvias muy fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.