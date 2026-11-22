¡Carga el paraguas! SMN pronostica un domingo lluvioso en CDMX
Se pronostican lluvias, descargas eléctricas y temperaturas frescas para este domingo 22 de noviembre en la Ciudad de México y Toluca.
De acuerdo con lo previsto por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de México espera lluvias a lo largo de este domingo 22 de noviembre.
Asimismo, la temperatura se mantendrá en niveles similares a los últimos días, con máximas de 25 °C:
Frío, vientos y lluvias para este domingo 22 de noviembre
El SMN mencionó que, por la mañana, el cielo se mantendrá nublado, con niebla y con ambiente frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 10 a 12 °C, mientras en Toluca se estiman de 4 a 6 °C:
Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 23 a 25 °C y en Toluca podrán alcanzar los 20 a 22 °C. En ambas entidades se prevén chubascos dispersos, mismos que podrían acompañarse con descargas eléctricas.
A su vez, este 22 de noviembre se esperan rachas de viento con dirección variable, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.
Recomendaciones en temporada de frío:
En caso de frío, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:
- Vístete con el método cebolla.
- Usa prendas térmicas, transpirables e impermeables.
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