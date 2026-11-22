Lluvia en CDMX. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con lo previsto por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de México espera lluvias a lo largo de este domingo 22 de noviembre.

Asimismo, la temperatura se mantendrá en niveles similares a los últimos días, con máximas de 25 °C:

Esta noche en la Ciudad de México, se prevé ambiente #templado a #fresco con cielo medio #nublado.



El amanecer de mañana será frío en partes altas. #Temperatura actual: 18 °C



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/rj5gZIotY3 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 22, 2026

Frío, vientos y lluvias para este domingo 22 de noviembre

El SMN mencionó que, por la mañana, el cielo se mantendrá nublado, con niebla y con ambiente frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 10 a 12 °C, mientras en Toluca se estiman de 4 a 6 °C:

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 23 a 25 °C y en Toluca podrán alcanzar los 20 a 22 °C. En ambas entidades se prevén chubascos dispersos, mismos que podrían acompañarse con descargas eléctricas.

A su vez, este 22 de noviembre se esperan rachas de viento con dirección variable, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Recomendaciones en temporada de frío:

En caso de frío, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

Vístete con el método cebolla.

Usa prendas térmicas, transpirables e impermeables.

¡Para enfrentar las bajas temperaturas, utiliza el "Método de la Cebolla"!

Cúbrete con varias prendas, no solo te calientan mejor que una gruesa, sino que podrás acondicionarte de acuerdo al lugar donde te encuentres.

🧅 Capa 1. Ropa interior térmica

🧅 Capa 2. Ropa transpirable… pic.twitter.com/yaFRXGBO5M — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 22, 2026

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