Foto: Especial

La violencia presuntamente vinculada al crimen organizado alcanzó este sábado una de las zonas residenciales de mayor plusvalía de Puebla, donde dos hombres fueron asesinados a balazos durante un ataque directo registrado en Lomas de Angelópolis III, en el municipio de Santa Clara Ocoyucan.

Una de las víctimas fue identificada como Juan Pablo Quintero Navidad, alias “25”, de 53 años, señalado como sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero y presunto líder de la organización criminal conocida como “La Plaza”, relacionada con operaciones delictivas en el norte del país. La segunda víctima es Félix Teodoro, quien presuntamente se desempeñaba como escolta de Quintero Navidad; ambos eran originarios de Sinaloa.

El doble homicidio ocurrió durante la tarde en las inmediaciones del clúster Parque Michoacán, sobre el bulevar de los Lagos, esquina con bulevar Morelia, cerca de las canchas de pádel. Los primeros reportes indican que los agresores habrían seguido a las víctimas hasta interceptarlas y disparar directamente contra ellas, para posteriormente escapar.

Habitantes de la zona reportaron detonaciones de arma de fuego, situación que provocó una importante movilización de elementos de Seguridad Pública y cuerpos de emergencia. Policías estatales reportaron la presencia de dos hombres lesionados por proyectiles de arma de fuego; sin embargo, minutos después confirmaron que ambos habían muerto.

Elementos de Seguridad Pública de Ocoyucan y de la Policía Estatal desplegaron un operativo en los alrededores para resguardar la escena del crimen y buscar a los responsables.

¿Quién era Juan Pablo Quintero Navidad?

Juan Pablo Quintero Navidad, conocido como el “25”, era señalado en reportes periodísticos como sobrino de Rafael Caro Quintero, uno de los narcotraficantes históricos de México. Asimismo, se le relaciona con la organización criminal “La Plaza”, vinculada con actividades delictivas en la región de Caborca, Sonora.

De acuerdo con información difundida sobre sus antecedentes, habría asumido una posición de liderazgo dentro de dicha estructura criminal en 2015, después de que su hermano Sajid Emilio colaborara con autoridades estadounidenses.

También trascendió que, en diciembre de 2025, dos de sus hijos, identificados como Emilio y Juan Pablo, fueron asesinados durante otro ataque armado registrado en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla, adscrito al área de investigación de homicidios, acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Los peritos comenzaron la recolección de indicios balísticos, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para los procedimientos legales correspondientes.

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