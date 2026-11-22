Foto: AFP

Al menos 82 mil 500 personas, según el Ministerio del Interior, 150 mil, según los convocantes, tomaron este sábado las calles de las principales ciudades de Francia en la sexta semana de movilizaciones sociales iniciadas al hilo de las protestas en educación, ampliadas para protestar por la carestía de la vida o la violencia policial.

Estas cifras suponen un descenso respecto a las manifestaciones del pasado sábado 14 de noviembre, cuando según el Ministerio fueron 106 mil las personas que salieron a la calle –200 mil según las organizaciones convocantes–.

El Ministerio del Interior destacó que las protestas se desarrollaron de forma “generalmente tranquila” y “con un descenso notable respecto a los días anteriores”. Además, informó un total de 144 detenciones hasta las 18:00 horas, dando cuenta de “varios grupos de alto riesgo y gran movilidad, compuestos por varios cientos de individuos pertenecientes a la extrema izquierda o liderados por ella” que “provocaron incidentes graves, en particular mediante la formación de marchas espontáneas e intentos de penetrar en zonas de los centros urbanos donde están prohibidas las manifestaciones”.

“Se informó de daños en el mobiliario urbano, quema de contenedores de basura e intentos de saqueo de comercios. Estos grupos también han atacado a las fuerzas del orden con especial violencia”, señaló.

Respecto a París, el Ministerio estima en 21 mil 500 las personas que secundaron la protesta, mientras que los sindicatos estudiantiles elevan la cifra hasta 45 mil.

“El gobierno debe escuchar”

“Muchos piensan que con el invierno y las próximas elecciones presidenciales, todos dejarán de lado su enfado, pero yo no lo creo, porque nadie puede permitirse el lujo de esperar seis meses. El gobierno debe escuchar estas demandas sociales o dimitir”, declaró durante la marcha, concretamente desde la plaza de la República, la eurodiputada del partido La Francia Insumisa Manon Aubry.

En la marcha de París se pudieron ver chalecos y banderas de los sindicatos General del Trabajo (CGT), Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), Fuerza Obrera (FO), Federación Sindical Unitaria (FSU) y Solidarios, así como de partidos políticos de izquierda junto a organizaciones estudiantiles y los ya emblemáticos Chalecos Amarillos.

“Generación Z contra la selectividad y la militarización” o “No a la licencia para matar”, en referencia a la ley sobre la presunción de uso legal de armas por parte de las fuerzas del orden aprobada el viernes en el Parlamento francés, fueron algunos de los lemas que se podían leer en las pancartas.

Durante la protesta también se hicieron referencias a la próxima huelga para el sector público convocada para el 1 de diciembre. “Este será un día importante para reiterar que, en lo que respecta a los salarios de los funcionarios públicos, en particular los del personal de Educación Nacional, la respuesta dada no es satisfactoria y existe una urgencia absoluta”, explicó una vocera del sindicato de profesorado Snes-FSU, Sophie Vénétitay, en declaraciones a la cadena BFMTV.

También tuvieron una presencia destacada los sindicatos estudiantiles. “Solo hemos recibido migajas, pero queremos el pastel entero”, explicó un representante de los estudiantes de secundaria, Ryad Rani, que reiteró las demandas, en particular la renovación de los edificios escolares. “No nos rendiremos. Llegaremos hasta el final”, remachó. Piden así medidas para combatir la pobreza estudiantil, el fin de la selectividad universitaria y un aumento de las plazas universitarias.

Desde el movimiento de los Chalecos Amarillos pidieron “avanzar hacia una revolución en el sentido noble y pacífico del término”. “Queremos que el pueblo recupere el poder sobre las instituciones”, indicó una vocera del grupo, Azelma Signaux.

La convocatoria tuvo eco también en otras ciudades, como Lyon, donde la Policía empleó gas lacrimógeno, o Marsella, donde el protagonismo fue para la Orquesta del Nuevo Mundo que tocó para las aproximadamente 4 mil 600 personas reunidas. El primer sábado de protestas, el 17 de octubre, congregó a 565 mil personas, según la policía, y a 800 mil según los convocantes. La jornada se vio empañada por la violencia y los saqueos en París, Marsella, Lyon o Lille.

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