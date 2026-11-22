Detenido por atropellamiento de Joselyn Rocha. Foto: SSC CDMX

Una mujer embarazada de 36 años, identificada como Joselyn Rocha, murió atropellada por una unidad de transporte público el pasado 13 de noviembre en avenida Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa. Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX obtuvo una orden de aprehensión contra el conductor por homicidio doloso, bajo la hipótesis de dolo eventual.

El caso fue investigado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía capitalina, quienes analizaron imágenes de videovigilancia y realizaron entrevistas para identificar al vehículo involucrado. El conductor, identificado como Israel “N”, fue localizado y detenido inicialmente en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Obtuvimos y ejecutamos una orden de aprehensión contra Israel “N” por el delito de homicidio doloso, relacionado con el atropellamiento de una mujer que perdió la vida en la alcaldía Cuajimalpa. La orden fue ejecutada por agentes de la @PDI_FGJCDMX. El imputado, conductor de una… pic.twitter.com/Goijy0PbL3 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 21, 2026

Fiscalía de CDMX acusa de homicidio doloso a conductor de transporte público

De acuerdo con el comunicado, policías de Tránsito ubicaron al conductor en calles de la colonia San Diego Ocoyoacac, en Miguel Hidalgo, tras seguir la ruta que tomó para retirarse del lugar del atropellamiento.

Durante la intervención, los uniformados lo detuvieron por una infracción al Reglamento de Tránsito y, tras una revisión preventiva, le encontraron dosis de presuntos narcóticos. Tanto el hombre como la unidad de transporte público quedaron a disposición del Ministerio Público.

Posteriormente, un juez de control lo vinculó a proceso por delitos contra la salud y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

#Importante | Policías de #Tránsito de la @SSC_CDMX detuvieron al probable responsable del atropellamiento de una mujer ocurrido el 13 de noviembre en la alcaldía @cuajimalpa_gob. En tanto, personal de la @FiscaliaCDMX obtuvo una orden de aprehensión por homicidio doloso en su… pic.twitter.com/vWY04IasG5 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 21, 2026

Investigación señala que víctima cruzaba cerca de zona peatonal

La Fiscalía CDMX realizó un dictamen en materia de tránsito terrestre para determinar las circunstancias del atropellamiento. De acuerdo con los resultados, el conductor no extremó las precauciones ni advirtió oportunamente la presencia de Joselyn, quien cruzaba cerca de una zona peatonal donde tenía preferencia de paso.

Con las pruebas reunidas, el Ministerio Público obtuvo el 20 de noviembre una orden de aprehensión por homicidio doloso, bajo la hipótesis de dolo eventual. Así, agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron la orden este sábado 21 de noviembre.

La SSC y la Fiscalía capitalina informaron que mantendrán la coordinación para dar seguimiento al caso y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Joselyn Rocha, quien tenía seis meses de embarazo.

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