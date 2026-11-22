Foto: AFP

El fuerte terremoto que sacudió el viernes la región de Junín, en el centro de Perú, dejó un fallecido y más de una docena de heridos, además de más de 120 viviendas afectadas y otras cuatro destruidas, según el último balance de las autoridades.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial (COES) del Ministerio de Salud (Minsa) reportó el fallecimiento de una persona en un hospital en la provincia de Huánuco, ubicada en el centro de Perú, y 16 personas heridas; 12 de ellas permanecen hospitalizadas por el momento, 11 en centros médicos de Junín y una en Huánuco. Las otras tres ya recibieron el alta médica.

El Minsa movilizó al personal asistencial, brigadistas, equipos técnicos y ambulancias para garantizar la atención de los afectados. El COES mantiene el seguimiento de la emergencia y las necesidades de la población.

El movimiento sísmico causó daños en establecimientos de salud, instituciones educativas y templos religiosos. Así, más de 20 centros sanitarios se vieron afectados y 156 viviendas tuvieron daños, siendo un número similar de viviendas consideradas inhabitables.

Se han producido cortes de electricidad en algunas zonas de cuatro regiones, lo que ha afectado a casi 93 mil personas, según informó este sábado el Organismo regulador de la Energía y la Minería (Osinergmin). Hasta el momento, no se han registrado interrupciones en las operaciones mineras.

El sismo, de magnitud 6.7, se produjo poco después de las 19:00 hora local, a una profundidad de más de 129 kilómetros, con epicentro en la región andina de Junín, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico de Perú. El temblor se sintió en varias partes del país, incluyendo la capital, Lima.

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