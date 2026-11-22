Corona Capital 2026. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a 17 personas por presunta reventa de boletos durante el primer día del Corona Capital 2026, realizado este viernes 20 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la alcaldía Iztacalco.

Las detenciones ocurrieron durante un operativo de seguridad desplegado en las inmediaciones del recinto, donde policías capitalinos realizaron patrullajes para prevenir incidentes y mantener el orden durante el ingreso y la salida de los asistentes.

Detienen a 17 personas por presunta reventa en Corona Capital

Entre las personas detenidas hay cinco mujeres y 12 hombres, quienes presuntamente ofrecían entradas a precios superiores a los establecidos en taquilla o posiblemente apócrifas.

Durante las intervenciones, los uniformados recuperaron un boleto. Posteriormente, trasladaron a las 17 personas ante el Juez Cívico, autoridad que determinará las sanciones correspondientes.

La SSC también informó que, tras realizar un cruce de información, identificó que seis de los detenidos cuentan con antecedentes de presentaciones ante el Juez Cívico por presunta reventa de entradas en distintos eventos masivos.

Hasta el momento, la SSC no informó el monto de las posibles multas ni las sanciones que podrían recibir los detenidos.

Corona Capital 2026 finaliza este domingo

Este domingo 22 de noviembre, el Corona Capital 2026 cerrará una edición más en la Ciudad de México, reuniendo a miles de asistentes a lo largo del fin de semana.

Por ello, al igual que el viernes y el sábado, las autoridades mantendrán un despliegue operativo, en busca de resguardar la seguridad de los asistentes y de mantener el orden en la zona.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.