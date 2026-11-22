Serie entre Venados y Algodoneros, en la LMP, cancelada. Foto ilustrativa: Getty

Este sábado, por medio de un comunicado, la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) anunció la cancelación definitiva de la serie entre los Venados de Mazatlán y los Algodoneros de Guasave, luego de los hechos suscitados en Sinaloa tras la captura del “Chapo Isidro”.

De acuerdo con lo mencionado por la LMP, se tomó la decisión de cancelar la serie entre Venados y Algodoneros tras la sugerencia de las autoridades municipales. Por ello, los juegos de este sábado y domingo quedaron cancelados de forma definitiva.

Información oficial en relación a la serie entre @venadosbase y @AlgodonerosGsv 📝 pic.twitter.com/tuYMLIg69X — Liga Mexicana del Pacífico Banamex (@LMPBanamex) November 21, 2026

Salvaguardar la integridad, el motivo de la cancelación

Asimismo, en el comunicado, el organismo de béisbol señaló que la cancelación se da para salvaguardar la integridad de todos los involucrados.

La decisión se tomó siguiendo las indicaciones de las autoridades municipales y para salvaguardar la integridad de todos los que hacen posible el béisbol: jugadores, aficionados, empleados, personal de los estadios y medios de comunicación.

Aunado a ello, la LMP aseguró que primero se debe proteger a las familias que llenan los estadios, antes de continuar con la fiesta del béisbol.

Hoy nos toca cuidarnos entre todos. Así volveremos pronto a encontrarnos en las gradas.

De esta manera, los juegos de este sábado y domingo entre Venados y Algodoneros, quedaron cancelados.

Algodoneros de Guasave apoya a quienes tenían entradas para la serie contra Venados

A través de su cuenta de X, los Algodoneros de Guasave emitieron un comunicado en el que se informa que los aficionados que tenían boletos para alguno de los tres partidos ante Mazatlán, del 20 al 22 de noviembre, podrán hacerlos válidos para cualquier partido de local durante la segunda vuelta de la temporada.

Sin embargo, advirtieron, el lugar en las gradas podría variar de acuerdo a la disponibilidad y a la asignación de las localidades,

INFORMACIÓN OFICIAL SOBRE LOS BOLETOS ADQUIRIDOS PARA LA SERIE VS VENADOS DE MAZATLÁN.#FullAlgodoneros pic.twitter.com/Zxf1E72PdQ — Algodoneros de Guasave (@AlgodonerosGsv) November 21, 2026

De esta manera, luego de los momentos de tensión e incertidumbre vividos el viernes en el Estadio Kuroda Park, casa de los Algodoneros, el béisbol en Guasave quedó cancelado durante este fin de semana.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.