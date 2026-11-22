Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: AFP

Por medio de un comunicado, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció y ratificó su apoyo a Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), para que continúe al frente del organismo en el periodo correspondiente al 2027-2031.

La FMF mencionó que sostienen el convencimiento para que Infantino continúe al frente de la FIFA, luego de la polémica suscitada por el proyecto FIFA Forward Enterprise, propuesta que se basó en la creación de una nueva estructura, con la cual buscaban gestionar y desarrollar parte de los activos comerciales del organismo.

FMF destaca el compromiso de Infantino al frente de la FIFA

En el comunicado, la FMF destacó el compromiso de Infantino para el crecimiento y el desarrollo del futbol, de acuerdo con lo mencionado.

Estamos convencidos de su compromiso por el crecimiento, la inclusión social y el acceso al futbol.

Aseguraron que lo anterior ha permitido un progreso a nivel global, por lo que “la FMF suscribe y apoya firmemente” la candidatura de Infantino para continuar al frente de la FIFA.

África y Sudamérica reiteran apoyo a Infantino

A su vez, la Confederación Sudamericana de Futbol (CONMEBOL) se sumó a las muestras de apoyo para el actual presidente de la FIFA. Lo calificaron de ser un grandísimo dirigente, líder y ejemplo.

Se trata de un reconocimiento al liderazgo del actual titular de la FIFA y a las transformaciones positivas en el fútbol.

Mientras tanto, la Confederación Africana de Futbol (CAF) sumó a las 54 naciones para apoyar a Infantino en su intento de reelección durante los próximos cuatro años.

Gianni, cuentas con nuestro apoyo, en nombre de las 54 naciones africanas, para ser nuestro candidato. He recibido comentarios de las 54 asociaciones miembro en África: apoyamos unánimemente a Gianni.

Gianni y dos aspirantes buscarán la presidencia de la FIFA

Como se ha informado en días recientes, además de Infantino, quien buscará la reelección, dos aspirantes más han anunciado su intención de llegar a la presidencia de la FIFA:

Kozo Tashima

Philippe Diallo

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