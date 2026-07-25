Defensa se deslinda de academias militarizadas tras muerte de Dafne en Tamaulipas

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Foto: AFP/ Ilustrativa

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aseguró que no tiene facultades para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular el funcionamiento de academias o planteles educativos con formación militarizada, luego de la muerte de Dafne Zapata Quintos, una adolescente de 13 años que falleció durante un curso de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

A través de un comunicado, la dependencia precisó que no mantiene ninguna relación con esa institución ni con otros centros de este tipo, y explicó que sus atribuciones no contemplan la regulación de escuelas privadas con disciplina militar.

Defensa aclara que no supervisa estos planteles

La dependencia indicó que su Reglamento Interior, vigente desde 2008, no le otorga competencias para autorizar o inspeccionar academias militarizadas.

Por ello, rechazó las versiones que la vinculan con la operación de la Academia Militarizada Marina Doenitz y reiteró que no participa en la administración o vigilancia de este tipo de instituciones educativas.

Sheinbaum y la SEP también descartaron relación con estas escuelas

El pronunciamiento de Defensa se suma a las declaraciones realizadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que las llamadas escuelas militarizadas no dependen de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que son planteles estatales o particulares que adoptan un modelo de disciplina militar.

El 24 de julio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) también fijó su postura sobre el caso y señaló que la modalidad de educación militarizada no está autorizada en la educación básica del país.

Además, el titular de la dependencia, Mario Delgado, sostuvo que ninguna práctica de violencia, abuso o maltrato puede justificarse como parte de un modelo educativo o disciplinario.

El caso Dafne continúa bajo investigación

Dafne Zapata ingresó el 13 de julio a un curso de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, donde permanecería durante un mes realizando actividades como campismo, defensa personal y rappel.

De acuerdo con el testimonio de su madre, Alejandra Quintos, dos días después fue notificada de que la menor había sufrido una caída y posteriormente recibió otra llamada para informarle que había fallecido.

La familia sostiene que el dictamen de necropsia estableció como causa de muerte ahogamiento por sumersión y ha solicitado que se esclarezcan las circunstancias del caso.

Además de exigir justicia, la madre de Dafne impulsa la creación de una legislación que establezca controles y mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes que asistan a academias militarizadas, con el objetivo de prevenir hechos similares.

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