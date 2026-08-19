Onda tropical 29 dejará lluvias fuertes hasta el sábado 29 de agosto

GENERANDO AUDIO...

Habrá lluvías en estos estados hasta el sábado 22 de agosto. Foto: Cuartoscuro

La onda tropical 29 recorrerá la península de Yucatán este miércoles 19 de agosto y posteriormente avanzará hacia el sur y occidente de México, donde favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno interactuará con canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios y también altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica. Estas condiciones también favorecerán lluvias en otras regiones del país durante los siguientes días.

Onda tropical 29: ¿qué estados tendrán lluvias intensas este miércoles?

Durante el miércoles 19 de agosto, la onda tropical 29 recorrerá el sureste mexicano. El SMN pronostica también lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en los siguientes estados:

Guerrero , en zonas centro y oeste

, en zonas centro y oeste Oaxaca, en la zona oeste

También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

Nayarit , zona sur

, zona sur Jalisco , zonas oeste y centro

, zonas oeste y centro Michoacán , zonas oeste y sur

, zonas oeste y sur Guanajuato , zonas norte y centro

, zonas norte y centro Puebla , zonas norte y sureste

, zonas norte y sureste Veracruz, zonas centro y sur

Además, se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en:

Baja California Sur , zona sur

, zona sur Sonora , zona norte

, zona norte Chihuahua , zona suroeste

, zona suroeste Sinaloa , zona norte

, zona norte Durango , zonas noroeste y oeste

, zonas noroeste y oeste Nuevo León , zona sur

, zona sur Tamaulipas , zona suroeste

, zona suroeste San Luis Potosí , zonas norte y oeste

, zonas norte y oeste Zacatecas , zonas noreste y este

, zonas noreste y este Aguascalientes

Colima

Querétaro , zonas oeste y sur

, zonas oeste y sur Hidalgo , zonas centro y sur

, zonas centro y sur Estado de México , zonas norte y centro

, zonas norte y centro Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Chiapas, zona sur

Para Coahuila, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan intervalos de chubascos, con lluvias de 5 a 25 milímetros. Baja California tendrá también lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros.

Las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. También podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

¿Qué estados tendrán lluvias del jueves 20 al sábado 22 de agosto?

La onda tropical 29 continuará su desplazamiento sobre el sur y occidente del país entre el jueves 20 y el sábado 22 de agosto. Durante este periodo además se prevén chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte de México.

Para el jueves 20 de agosto, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

Sonora

Chihuahua

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Guerrero

También habrá lluvias de 25 a 50 milímetros en Durango, Sinaloa, Colima, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Para el viernes 21 de agosto, se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en:

Chihuahua , zona suroeste

, zona suroeste Sinaloa , zonas norte y centro

, zonas norte y centro Nayarit , zonas centro y sur

, zonas centro y sur Jalisco, zona suroeste

Por otra parte, las lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, se esperan en Durango, Colima, Guerrero, Guanajuato y Chiapas.

El sábado 22 de agosto, las lluvias muy fuertes con puntuales intensas se concentrarán en:

Oaxaca , zona sureste

, zona sureste Chiapas, zona sur

Asimismo, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Habrá también altas temperaturas

En cuanto a las temperaturas, durante los siguientes días continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de México, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán.

Se pronostican también temperaturas máximas superiores a 45 grados Celsius en el noreste de Baja California durante jueves, viernes y sábado.

Los valores de 40 a 45 grados se esperan en regiones de:

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Mientras que las temperaturas de 35 a 40 grados abarcarán distintas zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.