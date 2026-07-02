Se forma la tormenta tropical Douglas en el Pacífico; ve ruta y estados donde habrá lluvias fuertes

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Foto: Cuartoscuro / Archivo

La noche del miércoles se formó la tormenta tropical Douglas en aguas del océano Pacífico, luego de que la depresión tropical Cuatro-E se intensificara, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Aunque el sistema se localiza a casi mil 910 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, autoridades aclararon que, debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para territorio mexicano, mientras en gran parte del país continuarán las lluvias fuertes durante los próximos días.

De acuerdo con el reporte meteorológico, Douglas presenta vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 km/h y mantiene un desplazamiento hacia el norte a 11 kilómetros por hora.

El organismo precisó que el ciclón tropical se encuentra lejos de costas nacionales y, por ahora, no genera efectos directos en México ni amerita zonas de vigilancia.

Sin embargo, mientras Douglas continúa su trayectoria en el Pacífico, distintos sistemas meteorológicos mantendrán lluvias de intensidad fuerte a muy fuerte en buena parte del país entre este jueves y el domingo.

Ruta de la tormenta tropical Douglas

Según el reporte oficial, Douglas se ubica a mil 910 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Mantiene desplazamiento hacia el norte a 11 km/h, vientos sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 85 km/h.

Autoridades mantienen vigilancia sobre el sistema por posible fortalecimiento en las próximas horas.

¿Dónde lloverá este jueves 2 de julio?

Lluvias muy fuertes

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Guerrero

Oaxaca

Lluvias fuertes

Jalisco

Colima

Michoacán

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Veracruz

Chiapas

¿Dónde lloverá el viernes 3 de julio?

Lluvias muy fuertes

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Lluvias fuertes

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Estado de México

Ciudad de México

¿Dónde lloverá el sábado 4 de julio?

Lluvias muy fuertes

Jalisco

Colima

Michoacán

Lluvias fuertes

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Sinaloa

Nayarit

Guanajuato

Querétaro

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Guerrero

Oaxaca

¿Dónde lloverá el domingo 5 de julio?

Lluvias muy fuertes

Durango

Sinaloa

Nayarit

Zacatecas

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Lluvias fuertes

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Colima

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Douglas no representa peligro para México

Pese a la formación de Douglas en el Pacífico, Conagua reiteró que el sistema no representa peligro para territorio mexicano, debido a que se mantiene lejos de costas nacionales y su trayectoria actual no apunta hacia el país.

👉La depresión tropical Cuatro-E se intensificó a la #TormentaTropical #Douglas. Su centro se localiza a 1,960 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en #BajaCaliforniaSur.

👉Debido a su distancia y trayectoria no representa peligro para territorio mexicano. pic.twitter.com/TIkZQRthve — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 1, 2026

Lluvias seguirán en CDMX y Edomex: así estará el clima hasta el sábado

Durante los próximos tres días, el Valle de México mantendrá condiciones para lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas y posible caída de granizo.

Jueves 2 de julio

Lluvias fuertes en Ciudad de México y Estado de México

en Ciudad de México y Estado de México Posibles descargas eléctricas y granizo

Temperatura máxima en CDMX: 24 a 26 °C

Viento con rachas de hasta 40 km/h

Viernes 3 de julio

Se mantienen lluvias fuertes en CDMX y Edomex

en CDMX y Edomex Posibles tormentas eléctricas y caída de granizo

Temperatura máxima: 24 a 26 °C

Ambiente fresco por la mañana

Sábado 4 de julio

Continuarán chubascos y lluvias fuertes en el Valle de México

en el Valle de México Persistirá riesgo de granizo y actividad eléctrica

Temperatura máxima: 25 a 27 °C

Rachas de viento de hasta 40 km/h

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