Se forma la tormenta tropical Douglas en el Pacífico; ve ruta y estados donde habrá lluvias fuertes
La noche del miércoles se formó la tormenta tropical Douglas en aguas del océano Pacífico, luego de que la depresión tropical Cuatro-E se intensificara, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Aunque el sistema se localiza a casi mil 910 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, autoridades aclararon que, debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para territorio mexicano, mientras en gran parte del país continuarán las lluvias fuertes durante los próximos días.
De acuerdo con el reporte meteorológico, Douglas presenta vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 km/h y mantiene un desplazamiento hacia el norte a 11 kilómetros por hora.
El organismo precisó que el ciclón tropical se encuentra lejos de costas nacionales y, por ahora, no genera efectos directos en México ni amerita zonas de vigilancia.
Sin embargo, mientras Douglas continúa su trayectoria en el Pacífico, distintos sistemas meteorológicos mantendrán lluvias de intensidad fuerte a muy fuerte en buena parte del país entre este jueves y el domingo.
Ruta de la tormenta tropical Douglas
Según el reporte oficial, Douglas se ubica a mil 910 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Mantiene desplazamiento hacia el norte a 11 km/h, vientos sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 85 km/h.
Autoridades mantienen vigilancia sobre el sistema por posible fortalecimiento en las próximas horas.
¿Dónde lloverá este jueves 2 de julio?
Lluvias muy fuertes
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Guerrero
- Oaxaca
Lluvias fuertes
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Querétaro
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Veracruz
- Chiapas
¿Dónde lloverá el viernes 3 de julio?
Lluvias muy fuertes
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
Lluvias fuertes
- Jalisco
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Estado de México
- Ciudad de México
¿Dónde lloverá el sábado 4 de julio?
Lluvias muy fuertes
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
Lluvias fuertes
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- Sinaloa
- Nayarit
- Guanajuato
- Querétaro
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Guerrero
- Oaxaca
¿Dónde lloverá el domingo 5 de julio?
Lluvias muy fuertes
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Zacatecas
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
Lluvias fuertes
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Colima
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
Douglas no representa peligro para México
Pese a la formación de Douglas en el Pacífico, Conagua reiteró que el sistema no representa peligro para territorio mexicano, debido a que se mantiene lejos de costas nacionales y su trayectoria actual no apunta hacia el país.
Lluvias seguirán en CDMX y Edomex: así estará el clima hasta el sábado
Durante los próximos tres días, el Valle de México mantendrá condiciones para lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas y posible caída de granizo.
Jueves 2 de julio
- Lluvias fuertes en Ciudad de México y Estado de México
- Posibles descargas eléctricas y granizo
- Temperatura máxima en CDMX: 24 a 26 °C
- Viento con rachas de hasta 40 km/h
Viernes 3 de julio
- Se mantienen lluvias fuertes en CDMX y Edomex
- Posibles tormentas eléctricas y caída de granizo
- Temperatura máxima: 24 a 26 °C
- Ambiente fresco por la mañana
Sábado 4 de julio
- Continuarán chubascos y lluvias fuertes en el Valle de México
- Persistirá riesgo de granizo y actividad eléctrica
- Temperatura máxima: 25 a 27 °C
- Rachas de viento de hasta 40 km/h
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