Alerta por calor extremo en México: suman 30 fallecidos y seguirán temperaturas de hasta 45 grados

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El calor no da tregua en México. Foto: Cuartoscuro

Las altas temperaturas continúan golpeando a México y no darán tregua en los próximos días. De acuerdo con información de Conagua, este miércoles 1 de julio varias entidades registrarán temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados Celsius, mientras autoridades sanitarias confirmaron que la actual temporada de calor ya deja 30 personas fallecidas y 920 casos asociados a temperaturas extremas en el país.

El pronóstico indica que el ambiente extremadamente caluroso persistirá al menos hasta el sábado 4 de julio, principalmente en estados del norte, noroeste y noreste del país.

Estados que alcanzarán hasta 45 grados este miércoles

Para este 1 de julio, el pronóstico señala temperaturas máximas de 40 a 45 °C en:

Sonora (centro y sur)

(centro y sur) Sinaloa (norte)

(norte) Chihuahua (suroeste)

Además, se esperan temperaturas de 35 a 40 grados en gran parte del territorio nacional.

Entre los estados más afectados aparecen:

Baja California

Baja California Sur

Coahuila

Nuevo León

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Van 30 muertos por calor en México durante la temporada 2026

De acuerdo con el reporte de vigilancia epidemiológica correspondiente a la actual temporada de calor 2026, hasta ahora se notificaron:

920 casos asociados a temperaturas extremas

30 defunciones confirmadas

Letalidad acumulada de 3.26%

Del total de fallecimientos:

28 muertes (93.3%) fueron por golpe de calor

2 muertes (6.7%) ocurrieron por deshidratación

Estados donde ya se registran fallecimientos por calor extremo

Las muertes asociadas al calor se distribuyen en varias entidades del país.

Los estados con más casos reportados son:

Baja California — 4 muertes

Chiapas — 3

Nayarit — 3

Tabasco — 3

Veracruz — 3

También aparecen:

Guerrero

Oaxaca

Baja California Sur

Campeche

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sonora

Tamaulipas

Yucatán

El calor seguirá golpeando a México hasta el sábado

Según el pronóstico extendido, las temperaturas extremas continuarán varios días más.

Jueves 2 de julio

Temperaturas de 40 a 45 °C en:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Viernes 3 de julio

Temperaturas de 40 a 45 °C en:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Sábado 4 de julio

Temperaturas de 40 a 45 °C en:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Durango

Chihuahua

Nuevo León

Tamaulipas

Recomendaciones ante calor extremo

Autoridades emitieron una serie de recomendaciones para evitar afectaciones a la salud:

Mantenerse hidratado constantemente

Evitar exposición prolongada al sol entre 11:00 y 16:00 horas

Usar ropa ligera y colores claros

Evitar actividad física intensa durante horas de mayor radiación

Vigilar especialmente a niñas, niños y adultos mayores

No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados

Por ahora, el pronóstico apunta a que el calor extremo seguirá presente en buena parte del país, mientras la cifra de personas afectadas continúa creciendo.

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