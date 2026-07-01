Alerta por calor extremo en México: suman 30 fallecidos y seguirán temperaturas de hasta 45 grados
Las altas temperaturas continúan golpeando a México y no darán tregua en los próximos días. De acuerdo con información de Conagua, este miércoles 1 de julio varias entidades registrarán temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados Celsius, mientras autoridades sanitarias confirmaron que la actual temporada de calor ya deja 30 personas fallecidas y 920 casos asociados a temperaturas extremas en el país.
El pronóstico indica que el ambiente extremadamente caluroso persistirá al menos hasta el sábado 4 de julio, principalmente en estados del norte, noroeste y noreste del país.
Estados que alcanzarán hasta 45 grados este miércoles
Para este 1 de julio, el pronóstico señala temperaturas máximas de 40 a 45 °C en:
- Sonora (centro y sur)
- Sinaloa (norte)
- Chihuahua (suroeste)
Además, se esperan temperaturas de 35 a 40 grados en gran parte del territorio nacional.
Entre los estados más afectados aparecen:
- Baja California
- Baja California Sur
- Coahuila
- Nuevo León
- Durango
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Van 30 muertos por calor en México durante la temporada 2026
De acuerdo con el reporte de vigilancia epidemiológica correspondiente a la actual temporada de calor 2026, hasta ahora se notificaron:
- 920 casos asociados a temperaturas extremas
- 30 defunciones confirmadas
- Letalidad acumulada de 3.26%
Del total de fallecimientos:
- 28 muertes (93.3%) fueron por golpe de calor
- 2 muertes (6.7%) ocurrieron por deshidratación
Estados donde ya se registran fallecimientos por calor extremo
Las muertes asociadas al calor se distribuyen en varias entidades del país.
Los estados con más casos reportados son:
- Baja California — 4 muertes
- Chiapas — 3
- Nayarit — 3
- Tabasco — 3
- Veracruz — 3
También aparecen:
- Guerrero
- Oaxaca
- Baja California Sur
- Campeche
- Querétaro
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sonora
- Tamaulipas
- Yucatán
El calor seguirá golpeando a México hasta el sábado
Según el pronóstico extendido, las temperaturas extremas continuarán varios días más.
Jueves 2 de julio
Temperaturas de 40 a 45 °C en:
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Sinaloa
Viernes 3 de julio
Temperaturas de 40 a 45 °C en:
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Sinaloa
Sábado 4 de julio
Temperaturas de 40 a 45 °C en:
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Sinaloa
- Durango
- Chihuahua
- Nuevo León
- Tamaulipas
Recomendaciones ante calor extremo
Autoridades emitieron una serie de recomendaciones para evitar afectaciones a la salud:
- Mantenerse hidratado constantemente
- Evitar exposición prolongada al sol entre 11:00 y 16:00 horas
- Usar ropa ligera y colores claros
- Evitar actividad física intensa durante horas de mayor radiación
- Vigilar especialmente a niñas, niños y adultos mayores
- No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados
Por ahora, el pronóstico apunta a que el calor extremo seguirá presente en buena parte del país, mientras la cifra de personas afectadas continúa creciendo.
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