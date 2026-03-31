Curiosidades de Semana Santa: el origen de las tradiciones que aún se mantienen en México

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Miles de fieles participan cada año en el Viacrucis de Iztapalapa. Foto:Cuartoscuro

Existen varias tradiciones de Semana Santa con un fuerte arraigo en México. Algunas son celebraciones populares, mientras que otras son interpretaciones de la feligresía.

Durante este 2026, la Semana Santa se llevará a cabo del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril. En Iztapalapa, se celebrará la edición 183 de la Pasión de Cristo.

México es un país con tradiciones muy vivas y marcadas en la Semana Santa. Aquí te contamos las más importantes y sus significados.

¿Por qué no se come carne en Semana Santa?

La abstinencia de carne es una de las prácticas más conocidas de la Semana Santa. Esto ocurre inicialmente en la Cuaresma, que es el periodo litúrgico previo a la Pascua, que inicia con el cierre de la Semana Santa.

En la fe cristiana, no comer carne representa los 40 días que Jesús pasó en el desierto, en ayuno y preparación espiritual.

Por ello, en México se generó una gastronomía alterna cuyo consumo derivó en tradición durante estos periodos litúrgicos. Es el caso de los romeritos, tortitas de camarón o la capirotada.

Quema de Judas

La quema de Judas es una de las tradiciones de Semana Santa más conocidas. Representa el castigo simbólico de Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús.

Dicha tradición nació en Europa, pero fue traída a América durante la conquista. En México, se fabrican figuras de cartón o papel maché no solo de Judas, sino de personajes políticos y públicos, conformándose como una crítica social.

Día de silencio y duelo, una tradición de Semana Santa

El Viernes Santo se conmemora la muerte de Jesús en la cruz. Bajo un tono solemne, la iglesia católica no celebra una misa, sino que prioriza una atmósfera ligada al duelo.

Por ello, es un día dedicado a la oración y de espera, constituyéndose como un día de silencio, según la Iglesia.

En ese tenor, existen varias regiones de México donde existe la tradición de no barrer, hacer ruido o evitar labores domésticas, durante los viernes de cada Semana Santa. Es una expresión de duelo, respeto y solemnidad por la muerte de Jesús. Sin embargo, se trata de una práctica no establecida en la liturgia oficial de la Iglesia.

La Iglesia describe al Viernes Santo como un día de recogimiento y contemplación de la muerte de Jesús, en que debe priorizar el silencio y la oración como duelo.

Viacrucis, tradición fundamental en Semana Santa

Según ACI Prensa, el Viacrucis nació de las y los creyentes que peregrinaban a Jerusalén y recorrían los lugares de la Pasión de Cristo.

Con el tiempo, estos creyentes tuvieron dificultades para realizar los recorridos en Jerusalén, por lo que comenzaron a reproducir el camino de Jesús en sus comunidades, de acuerdo con el portal litúrgico Dei Verbum.

De esa forma, se consolidó la representación simbólica, surgiendo las 14 estaciones del Viacrucis.

En la época colonial, los misioneros representaron el Viacrucis dentro de funciones de teatro para evangelizar a los pueblos prehispánicos.

Visita a siete templos el Jueves Santo

La visita a siete templos es una tradición que representa el acompañamiento a Jesús en el camino que recorrió tras su detención durante el Jueves Santo, un día antes de su crucifixión. En México, las familias suelen recorrer iglesias durante la noche del Jueves Santo.

“Simboliza acompañar a Jesús… desde su captura hasta su crucifixión”, destaca ACI Prensa.

Uso de Palmas en Domingo de Ramos

Esta práctica tiene un origen directamente bíblico, pues representa la entrada de Jesús a Jerusalén, cuando la gente lo recibió con ramas como muestra de reconocimiento.

“Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo”, indica el evangelio de Juan 12, 13.

Sin embargo, en México no solo se portan ramas comunes, sino que también se tejen de forma artesanal, con elementos culturales locales.

Arrojarse agua en Semana Santa

México es uno de los países donde arrojarse agua es una de las principales tradiciones de Semana Santa, celebrada el Sábado de Gloria. Como sucede con la ausencia de tareas domésticas, no es una costumbre establecida en la liturgia oficial del catolicismo.

Sin embargo, la Iglesia dota al agua de un significado especial por su relación con el bautismo. Por ello, el agua está asociada a la purificación y renacimiento espiritual.

Además, la Vigila Pascual, realizada en la noche del Sábado Santo, se destaca por la bendición del agua bautismal, simbolizando la vida nueva tras la resurrección de Cristo.

Durante la Vigilia Pascual (noche del Sábado Santo), uno de los momentos centrales es la bendición del agua bautismal, que simboliza la vida nueva tras la resurrección de Cristo, según el portal Dei Verbum.

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