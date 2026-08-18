El mural que nunca pintó María Izquierdo, primera mujer en exponer sus obras fuera de México

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Boceto original de María Izquierdo en el MAM Foto: Uno TV

El arte mexicano está ligado a la historia del país, incluso en aquellas obras que nunca llegaron a concretarse, como el mural que María Izquierdo, proyectó para el Ayuntamiento de la Ciudad de México, una obra que llegó a contar con andamios y un equipo preparado, pero que finalmente fue cancelada por el jefe del entonces Departamento del Distrito Federal, Javier Rojo Gómez.

María, originaria de Jalisco, fue una de las principales exponentes del arte mexicano del siglo XX, siendo la primera artista plástica en exponer fuera de México según el IMBAL y cercana a figuras como Rufino Tamayo, con quien aprendió técnicas de acuarela y aguazo, construyó una trayectoria propia en un campo en el que los hombres tenian posiciones de gran influencia.

El mural para el Ayuntamiento de la Ciudad de México representaba además la posibilidad de convertirse en la primera mujer en realizar una obra de este tipo en un edificio gubernamental.

Raúl Rueda, curador asociado del Museo de Arte Moderno, explicó en una charla con Unotv.com cómo el boceto de este proyecto, que forma parte de la exposición “Redes y trayectorias del arte mexicano, 1910-1950”, busca revisar algunos de los relatos de la historia del arte mexicano.

De acuerdo con el curador, María Izquierdo contrató al equipo necesario para la obra; sin embargo, cuando estaba por comenzar el trabajo, el proyecto terminó por cancelarse.

“No tenemos una explicación, digamos, documentada sobre por qué es que se cancela en específico” Raúl Rueda

La semblanza de María Izquierdo publicada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) señala que las críticas de Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros pudieron haber influido en la decisión, una posibilidad que también plantea Rueda. Ambos artistas ocupaban posiciones de gran influencia dentro del arte mexicano durante la época.

“Muchos otros hombres que estaban en una posición mucho más privilegiada en el campo del arte, como Diego Rivera, como Siqueiros, pudieron influir en la decisión de cancelar un proyecto como este”, comentó.

Las dos realidades de la historia del arte

Raúl Rueda compartió que este boceto, “Proyecto del plafón de la escalera monumental (1945)“, forma parte de la arqueología del museo, en la cual se estudian los objetos del pasado para encontrar los discursos de la historia propia de México.

Es por esto que para el curador era de suma importancia traer esa problemática a la actualidad y mostrar la realidad de dos artistas que vivieron en el mismo periodo.

“Cuando vengan a ver la exposición se darán cuenta que este boceto, que es un boceto realmente pequeño, está expuesto junto a un gran boceto del mural de Palacio Nacional de Diego Rivera, queríamos hacer convivir estas dos realidades”, puntualizó.

Museo de Arte Moderno Foto: Uno TV

Con esto se permite reflexionar sobre las desigualdades que existieron dentro del mundo artístico, pues Rueda comenta que, “a pesar de todos los cambios políticos que hubo en el momento, Diego Rivera siempre tuvo la posibilidad de pintar”.

En ese sentido, esta pequeña parte de la exposición del Museo de Arte Moderno nos invita a cuestionar cuál era el papel de las mujeres en el arte mexicano.

“Estas estructuras patriarcales subyacen las decisiones en una obra que sí sucede o que no sucede. Entonces, pues sí es parte también del objetivo de la exposición, poder hurgar en los relatos de la historia del arte mexicano”, explicó.

Arte, historia y política

En la exposición del Museo de Arte Moderno hay diversas obras que se acompañan de fotografías y notas que nos dan un contexto del país que vivieron ciertos artistas.

“Hay una especie de responsabilidad social de los artistas que toman la tarea de hablar sobre la realidad y lo que está sucediendo y no solo retratar o representar lo que está haciendo, sino participar activamente en la construcción de una cultura política”, menciona el curador.

También podemos encontrar piezas sobre la Revolución o acontecimientos internacionales que repercutieron en México, como la Guerra Civil Española y la llegada de los exiliados del país europeo.

El mural de María Izquierdo nunca llegó a realizarse, pero su boceto permite que, décadas después, vuelva a formar parte de una conversación sobre quiénes tuvieron la oportunidad de pintar la historia del arte mexicano.

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