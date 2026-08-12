Vicente Quirarte, poeta y ensayista, muere a los 72 años; así lo recuerdan
Vicente Quirarte, poeta y ensayista, murió a los 72 años, informó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante la noche de este martes 11 de agosto a través de su cuenta de X, hasta el momento no se ha revelado la causa de su muerte.
En su publicación, la Máxima Casa de Estudios recordó su trayectoria, compuesta con algunos de los principales premios y distinciones de las letras mexicanas.
“En 1979 recibió el Premio Nacional de Poesía Joven Francisco González León; en 1990, el Premio Nacional de Ensayo Literario José Revueltas; y en 1991, el Premio Xavier Villaurrutia por El ángel es vampiro. En 1994 obtuvo la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de Creación Artística y Extensión de la Cultura”, destacó la UNAM.
Asimismo, Vicente Quirarte fue reconocido con el Premio Sergio Magaña 2000, el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde 2011 y el Premio Universidad Nacional 2012, también en el área de Creación Artística y Extensión de la Cultura.
De la misma manera, la institución también recordó que el Colegio Nacional lo incorporó como uno de sus integrantes el 3 de marzo de 2016.
Anabel Quirarte, sobrina del académico, habría sido quien compartió la noticia durante esta tarde a través de redes sociales.
“Con profunda pena, familiares y amigos participamos el fallecimiento del doctor Vicente Quirarte Castañeda”, escribió en su publicación.
“Su palabra habitó la ciudad, la memoria y los libros; en cada página dejó una forma de mirar el mundo y de acompañar la vida de quienes tuvimos el privilegio de escucharlo y quererlo”.Anabel Quirarte
A nombre de su familia, agradeció las muestras de afecto en este momento.
Instituciones despiden a Vicente Quirarte
Por su parte, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) también lamentó el fallecimiento del dramaturgo mexicano.
El Colegio Nacional de México, de donde fue integrante, ofreció sus condolencias a la familia del narrador.
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) también se despidió del dramaturgo.
El Colegio de San Ildefonso subrayó que su obra dejó una huella profunda en la literatura y la cultura de México.
Diversos institutos lamentaron la partida del autor mexicano que ha dejado un legado importante para México.
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