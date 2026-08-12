Vicente Quirarte, poeta y ensayista, muere a los 72 años; así lo recuerdan

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Vicente Quirarte, poeta y ensayista, murió a los 72 años, informó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante la noche de este martes 11 de agosto a través de su cuenta de X, hasta el momento no se ha revelado la causa de su muerte.

En su publicación, la Máxima Casa de Estudios recordó su trayectoria, compuesta con algunos de los principales premios y distinciones de las letras mexicanas.

“En 1979 recibió el Premio Nacional de Poesía Joven Francisco González León; en 1990, el Premio Nacional de Ensayo Literario José Revueltas; y en 1991, el Premio Xavier Villaurrutia por El ángel es vampiro. En 1994 obtuvo la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de Creación Artística y Extensión de la Cultura”, destacó la UNAM.

Asimismo, Vicente Quirarte fue reconocido con el Premio Sergio Magaña 2000, el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde 2011 y el Premio Universidad Nacional 2012, también en el área de Creación Artística y Extensión de la Cultura.

De la misma manera, la institución también recordó que el Colegio Nacional lo incorporó como uno de sus integrantes el 3 de marzo de 2016.

La UNAM lamenta la muerte del doctor Vicente Quirarte, destacado universitario, escritor e investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas.

Fue integrante de El Colegio Nacional, de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Junta de Gobierno de la UNAM; así como… pic.twitter.com/LmfeHXpKIt — UNAM (@UNAM_MX) August 12, 2026

Anabel Quirarte, sobrina del académico, habría sido quien compartió la noticia durante esta tarde a través de redes sociales.

“Con profunda pena, familiares y amigos participamos el fallecimiento del doctor Vicente Quirarte Castañeda”, escribió en su publicación.

“Su palabra habitó la ciudad, la memoria y los libros; en cada página dejó una forma de mirar el mundo y de acompañar la vida de quienes tuvimos el privilegio de escucharlo y quererlo”. Anabel Quirarte

A nombre de su familia, agradeció las muestras de afecto en este momento.

Instituciones despiden a Vicente Quirarte

Por su parte, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) también lamentó el fallecimiento del dramaturgo mexicano.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura lamenta profundamente el fallecimiento de Vicente Quirarte, poeta, ensayista, narrador, cronista y académico mexicano, especialista en la literatura mexicana de los siglos XIX y XX y estudioso de la historia de México, cuya obra… pic.twitter.com/yuHKcX7Kjk — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) August 12, 2026

El Colegio Nacional de México, de donde fue integrante, ofreció sus condolencias a la familia del narrador.

Lamentamos profundamente la partida de nuestro querido colegiado, Vicente Quirarte (1954-2026), poeta, ensayista y dramaturgo fundamental para El Colegio Nacional. Agradecemos su enorme aporte a la cultura mexicana y su compromiso con nuestro país. pic.twitter.com/Xr0cyGmMqv — El Colegio Nacional (@ColegioNal_mx) August 11, 2026

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) también se despidió del dramaturgo.

El Colegio de San Ildefonso subrayó que su obra dejó una huella profunda en la literatura y la cultura de México.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Vicente Quirarte Castañeda, cuya obra dejó una huella profunda en la literatura y la cultura de México.



Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, colegas, amigos y a la comunidad literaria y universitaria. pic.twitter.com/9A7jrGIk9M — Colegio de San Ildefonso (@SanIldefonsoMx) August 12, 2026

Diversos institutos lamentaron la partida del autor mexicano que ha dejado un legado importante para México.

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