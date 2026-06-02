4 lugares de la CDMX donde puedes intercambiar estampas del álbum del Mundial

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¿Dónde puedes intercambiar estampas del álbum del Mundial? | Foto: Cuartoscuro – IA

El 11 de junio comienza el Mundial 2026 con la gran inauguración desde la Ciudad de México y el tiempo corre para los coleccionistas que quieren llenar su álbum Panini conmemorativo de la Copa del Mundo. Para ello, la capital de la República Mexicana ofrece distintos puntos de intercambio para los aficionados.

En cada uno de estos espacios se ofrecen tanto intercambios como compras y ventas de estampitas; además, la mayoría de los puestos de cambio suelen establecerse en fines de semana, aunque también hay alternativas permanentes que operan de lunes a domingo.

Lugares para intercambiar estampas en CDMX

1. Explanada del Palacio de Bellas Artes

Una de las opciones más conocidas para hacer un intercambio de estampas por el álbum del Mundial es la explanada del Palacio de Bellas Artes, donde se cambian cromos y también se pueden comprar o vender.

Intercambio frente al Palacio de Bellas Artes ¿Cuándo? Todos los sábados (fecha de fin sin determinar)

Todos los sábados (fecha de fin sin determinar) ¿A qué hora? Inicia entre las 08:00 y 11:00 horas; no hay una hora establecida de final

Inicia entre las 08:00 y 11:00 horas; no hay una hora establecida de final ¿En dónde? Explanada del Palacio de Bellas Artes

Explanada del Palacio de Bellas Artes Dirección: Av. Juárez S/N, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06050 Ciudad de México, CDMX

Av. Juárez S/N, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06050 Ciudad de México, CDMX ¿Cómo llegar? Metro CDMX: Estación Bellas Artes (Línea 2 y 8) Metrobús: Estación Bellas Artes (Ruta 4)



2. Ternufood

El Ternufood es una especie de mercado temático de Ternurines donde se venden las famosas “Ternuripaletas” y otros productos especiales; sin embargo, con motivo del Mundial 2026, se estableció como un punto de intercambio de estampas del álbum mundialista.

Gran intercambio en Ternufood ¿Cuándo? Sábados y domingos hasta terminar junio

Sábados y domingos hasta terminar junio ¿A qué hora? De 15:00 a 18:00 horas

De 15:00 a 18:00 horas ¿En dónde? Ternufood

Ternufood Dirección: Jardín Ramón López Velarde, Huatabampo #18, Colonia Roma Sur, CDMX

Jardín Ramón López Velarde, Huatabampo #18, Colonia Roma Sur, CDMX ¿Cómo llegar? Camina un minuto desde la estación de Metro de Centro Médico Entre semana: Lunes a viernes en Ternukitchen de Satélite, Estado de México

Camina un minuto desde la estación de Metro de Centro Médico

3. Navifiesta

Navifiesta es un local de productos para fiestas y, así como Ternufood, encontró la oportunidad de establecerse como un punto de intercambio permanente de estampas. A diferencia de otros lugares, éste no solo abre los fines de semana, sino de lunes a domingo.

Intercambio de estampas en Navifiesta ¿Cuándo? De lunes a domingo (sin fecha de término señalada)

De lunes a domingo (sin fecha de término señalada) ¿A qué hora? 09:00 a 18:00 horas

09:00 a 18:00 horas ¿En dónde? Local de Navifiesta

Local de Navifiesta Dirección: Fray Servando Teresa de Mier #443, Venustiano Carranza, CDMX

Fray Servando Teresa de Mier #443, Venustiano Carranza, CDMX ¿Cómo llegar? Camina cuatro minutos desde la Estación Fray Servando del Metro (Línea 4)

4. Bazar Pericoapa

Las tres sedes de Bazar Pericoapa también funcionan como centros dominicales de intercambio de estampas del álbum del Mundial 2026. Los usuarios pueden escoger la opción más cercana a sus domicilios.

Gran intercambio en Bazar Pericoapa ¿Cuándo? Todos los domingos (Sin vigencia determinada)

Todos los domingos (Sin vigencia determinada) ¿A qué hora? A partir de las 16:00 horas

A partir de las 16:00 horas ¿En dónde? Nuevo Bazar Pericoapa Bazar Pericoapa La Virgen Bazar Pericoapa Periférico Sur

Dirección: Canal de Miramontes 3155, Coapa, Vergel Coapa, Tlalpan, 14320 Ciudad de México, CDMX Calz de la Virgen 1170, La Virgen 1170, Ex-Ejido de San Francisco Culhuacan, Coyoacán, 04490 Ciudad de México, CDMX Periferico Sur 4809, Arenal Tepepan, Tlalpan, 14610 Ciudad de México, CDMX

¿Cómo llegar? Toma el camión Taxqueña – Deportivo Xochimilco desde Metro Tasqueña y bájate en Pericoapa Camina 11 minutos desde la Estación San Andrés Tomatlán del Metro (Línea 12) Bájate en el trolebús de Xomali en la Línea de Xochimilco y camina 15 minutos



Tips para completar tu álbum del Mundial sin gastar tanto

Jack Hurtado, coleccionista de álbumes y fundador de la tienda La Casa de las Figuritas, habló con el diario peruano El Comercio, ofreciendo sus mejores consejos para llenar el álbum del Mundial 2026 sin gastar de más.

Junta dinero para comprar una caja | “Con este paquete nosotros iniciamos el llenado del álbum (…) Allí ya avanzamos un 80% de la colección. Recordemos que hay repetidas”.

| “Con este paquete nosotros iniciamos el llenado del álbum (…) Allí ya avanzamos un 80% de la colección. Recordemos que hay repetidas”. Compra la segunda caja con otra persona | “El coleccionismo es un tema individual. Primero juntas estampas en solitario, pero no puedes llenar tu solo un álbum, necesitas alguien que te apoye. Puedes buscar un amigo para comprar otra caja para dividirse mitad y mitad los sobres. Ahí ya casi tendrías resulto el álbum”.

| “El coleccionismo es un tema individual. Primero juntas estampas en solitario, pero no puedes llenar tu solo un álbum, necesitas alguien que te apoye. Puedes buscar un amigo para comprar otra caja para dividirse mitad y mitad los sobres. Ahí ya casi tendrías resulto el álbum”. Haz una relación de estampas que te hacen falta | “Antiguamente, se solía hacer a mano, pero hoy existen aplicaciones que tienen un check list donde tú vas marcando las figuritas que tienes y las repetidas. Luego la aplicación te mostrará los cromos que te faltan”.

| “Antiguamente, se solía hacer a mano, pero hoy existen aplicaciones que tienen un check list donde tú vas marcando las figuritas que tienes y las repetidas. Luego la aplicación te mostrará los cromos que te faltan”. Busca una maratón de cambio de cromos | “Debes enterarte de las cambiatones o maratón de intercambio de estampas que existen en plazas, parques, en centro comerciales o en tu propio distrito. También puedes intercambiar con sus compañeros de colegio, del trabajo o familiares”.

“De esta forma sencilla, las personas podrán completarlo rápido y de manera económica, sin gastar una fortuna. La gente se preocupa por llenar el álbum, pero no por preservarlo y eso es lo más importante”, aseguró.

Finalmente, Jack Hurtado aconsejó no llevar el álbum al lugar de intercambios, sino mejor pegar las estampas cuando esté todo completo, pues las páginas se dañan cuando se repasan. “Se terminan saliendo las hojas“, reconoció.

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