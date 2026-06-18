Los posibles rivales de México en dieciseisavos de final si termina líder de grupo: España, en el horizonte

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Si México termina líder, ¿a quién enfrentará en el Mundial? | Foto: Claro Sports

México enfrentará a Corea del Sur este jueves con el objetivo de dar un paso importante rumbo a la fase de eliminación directa del Mundial 2026. Luego de vencer a Sudáfrica en su debut mundialista, la Selección Mexicana tiene posibilidades de ser líder de su grupo y Claro Sports hizo un ejercicio para definir quiénes serían sus posibles rivales en este escenario.

Además del compromiso contra su similar surcoreano, a los dirigidos por Javier “Vasco” Aguirre les resta enfrentarse a Chequia en el Estadio Ciudad de México, en donde se comenzará a definir el futuro del Tricolor rumbo a los dieciseisavos de final.

Aún no se define el futuro de México en el Mundial 2026… ¿por qué?

En el hipotético caso de que México termine la fase de grupos en el primer lugar del sector A, aseguraría disputar el partido de dieciseisavos de final el próximo 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Sin embargo, es difícil aún saber quién sería su rival debido a que, en esta edición del Mundial, los ocho mejores terceros lugares avanzarán a la fase de eliminación directa y la FIFA rediseñó su matriz con 495 combinaciones posibles.

Para elegir a los ocho mejores terceros lugares se usa una tabla general que utiliza los siguientes factores:

Puntos

Diferencia de goles

Goles anotados

Criterios disciplinados

Una vez definidos a los ocho mejores terceros lugares, el único factor relevante para definir los cruces es el equipo del que provienen, pues eso activará las 495 combinaciones con los cruces correspondientes.

“Por esa razón, el líder del Grupo A no conocerá a su rival hasta que termine completamente la fase de grupos“, explicó el medio deportivo Claro Sports.

¿Y si México termina líder del Grupo A en el Mundial?

Si México gana el Grupo A, disputará su partido de dieciseisavos de final el 30 de junio en el Estadio Ciudad de México; sin embargo, se desconoce la identidad del tercer lugar que saldrá como rival desde la matriz diseñada por la FIFA.

De las 495 combinaciones posibles que existen dentro del sistema, México podría enfrentarar a terceros lugares provenientes de únicamente cinco grupos:

Tercer lugar del Grupo C (Brasil, Marruecos, Escocia, Haití) | 97 combinaciones | 19.6%

97 combinaciones | 19.6% Tercer lugar del Grupo E (Alemania, Curazao, Ecuador, Costa de Marfil) | 182 combinaciones | 36.77%

182 combinaciones | 36.77% Tercer lugar del Grupo F (Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez) | 3 combinaciones| 0.61%

3 combinaciones| 0.61% Tercer lugar del Grupo H (España, Cabo Verde, Uruguay, Arabia Saudita) | 194 combinaciones | 39.19%

194 combinaciones | 39.19% Tercer lugar del Grupo I (Francia, Senegal, Irak, Noruega) | 19 combinaciones | 3.84%

Los datos muestran que el potencial rival de México en este escenario se encuentra en el Grupo H, ya que aparece en 194 de las 495 combinaciones posibles, mientras que el Grupo E ocupa el segundo lugar con 182 escenarios.

“Entre ambos concentran más del 75% de todas las posibilidades contempladas dentro de la matriz“, de acuerdo con el ejercicio realizado por Claro Sports.

España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde conforman el Grupo H; mientras que Alemania, Costa de Marfil, Curazao y Ecuador conforman el Grupo E.

El grupo de España y Uruguay, en el horizonte mexicano

Existen 39.1% de posibilidades de que el rival de México, en caso de terminar líder del Grupo A, esté en el Grupo H, en donde los cuatro equipos están empatados en puntos tras la primera jornada de la fase de grupos.

España empató 0-0 con Cabo Verde, mientras que Uruguay y Arabia Saudita igualaron 1-1. Debido a los criterios de desempate, Uruguay y Arabia Saudita ocupan las dos primeras posiciones por los goles anotados. España aparece tercera, seguido de Cabo Verde.

Si la fase de grupos terminara hoy, España sería el tercer lugar y el rival del líder del Grupo A. No obstante, con dos jornadas todavía por disputarse, cualquier selección del grupo puede terminar ocupando cualquiera de las cuatro posiciones.

Posiciones actuales del Grupo H

Uruguay | 1 punto Arabia Saudita | 1 punto España | 1 punto Cabo Verde | 1 punto

El grupo de Alemania también está en las posibilidades rumbo a 16vos de final

Por otro lado, existen 36.7% de posibilidades de que el rival de México esté en el Grupo E, en donde se encuentra Alemania, aunque resulta improbable que termine en el penúltimo lugar de su grupo tras golear 7-1 a Curazao en uno de los resultados más contundentes del torneo.

Costa de Marfil ocupa el segundo puesto luego de derrotar 1-0 a Ecuador gracias a un gol de Amad Diallo en los minutos finales. Por ahora, el tercer lugar pertenece a Ecuador.

Si la fase de grupos terminara hoy, Ecuador sería el posible representante de este sector dentro de los escenarios que cruzan al líder del Grupo A con el tercer lugar del Grupo E.

Sin embargo, la Tri todavía no suma puntos y necesitaría mantenerse entre los ocho mejores terceros lugares del torneo cuando concluyan las tres jornadas.

Posiciones actuales del Grupo E

Alemania | 3 puntos | +6 Costa de Marfil | 3 puntos | +1 Ecuador | 0 puntos | -1 Curazao | 0 puntos | -6

¿Qué dicen los escenarios después de la primera jornada?

Tras la primera jornada, está es la tabla de mejores terceros lugares:

Países Bajos | 1 punto | 0 DG | 2 GF Brasil | 1 punto | 0 DG | 1 GF Bélgica | 1 punto | 0 DG | 1 GF Qatar | 1 punto | 0 DG | 1 GF Portugal | 1 punto | 0 DG | 1 GF España | 1 punto | 0 DG | 0 GF Chequia | 0 puntos | -1 DG | 1 GF Ecuador | 0 puntos | -1 DG | 0 GF Panamá | 0 puntos | -1 DG | 0 GF Senegal | 0 puntos | -2 DG | 1 GF Jordania | 0 puntos | -2 DG | 1 GF Turquía | 0 puntos | -2 DG | 0 GF

*Los criterios para la tabla de terceros lugares son: Puntos, diferencia de goles, goles a favor, puntos fair play y ranking oficial de la FIFA

Con estos ocho rivales calificados, el rival de México en caso de ser líder de grupo sería el tercer lugar del Grupo H, es decir, España. Chequia, que es el actual tercer lugar del grupo del Tri, enfrentaría a Nueva Zelanda, líder del Grupo G.

Así se jugarían los dieciseisavos de final al momento

Considerando las posibilidades establecidas en el ejercicio de Claro Sports, además de las posiciones de los 12 grupos al momento, así se jugarían los dieciseisavos de final del Mundial:

Alemania vs Brasil

Noruega vs Países Bajos

Corea del Sur vs Canadá

Suecia vs Marruecos

RD Congo vs Ghana

Uruguay vs Austria

Estados Unidos vs Qatar

Nueva Zelanda vs Chequia

Escocia vs Japón

Costa de Marfil vs Francia

México vs España

Inglaterra vs Portugal

Argentina vs Arabia Saudita

Australia vs Irán

Suiza vs Bélgica

Colombia vs Ecuador

Hasta el momento, lo único seguro es que si México consigue terminar en la cima del Grupo A jugará el 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

El rival podría provenir de los grupos C, E, F, H o I, aunque las probabilidades favorecen ampliamente a los sectores encabezados actualmente por Alemania y por el grupo donde compiten España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

¿Y qué pasa si México termina en segundo lugar del Grupo A?

Si México terminara en el segundo lugar del Grupo A, no dependería de la matriz de 495 combinaciones creada por la FIFA ni tendrá que esperar a que se definan los ocho mejores terceros clasificados.

Su rival sería el segundo lugar del Grupo B. El encuentro se disputará el 28 de junio en el Los Angeles Stadium y será uno de los cruces fijos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Por ahora, el Grupo B también está empatado en puntos, pues Canadá y Bosnia y Herzegovina empataron 1-1, mientras que Suiza y Qatar también dividieron puntos con otro empate 1-1.

Los cuatro equipos suman una unidad y mantienen intactas sus posibilidades de terminar en cualquiera de las posiciones del sector.

El ganador de ese posible enfrentamiento avanzará a octavos de final para enfrentarse al vencedor del duelo entre el líder del Grupo F, integrado por Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez, y el segundo lugar del Grupo C, conformado por Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.

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