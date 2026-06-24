Agenda completa del Mundial para este jueves 25 de junio: horarios para ver a Japón, Alemania y más

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Agenda del Mundial 2026 para el jhueves 25 de junio. Foto: Claro Sports

La actividad del Mundial 2026 sigue este jueves 25 de junio y continúa la últma jornada de los grupos para definir el paso a la siguiente ronda. Este día habrán seis encuentros correspondientes a los grupos E, F y D.

Si no quieres perderte ningún detalle del torneo, el minuto a minuto, los resultados y la mejor crónica, sigue el Mundial a través de Claro Sports, donde encontrarás todo sobre los juegos de este jueves.

Partidos del Mundial 2026 para este jueves 25 de junio

Curazao vs. Costa de Marfil

Ecuador vs. Alemania

Túnez vs. Países Bajos

Japón vs. Suecia

Turquía vs. Estados Unidos

Paraguay vs. Australia

Hora y lugar de los partidos del Mundial de este jueves 25 de junio

Curazao vs. Costa de Marfil

Curazao llega a la última jornada del Grupo E con posibilidades de avanzar pese a sumar apenas un punto en sus primeros dos encuentros. El conjunto caribeño consiguió un histórico empate sin goles ante Ecuador después de caer 7-1 frente a Alemania, por lo que necesita una victoria ante Costa de Marfil y esperar otros resultados para pelear por un lugar entre los mejores terceros.

Costa de Marfil, por su parte, llega con tres puntos tras vencer a Ecuador y perder ante Alemania. Los africanos dependen de sí mismos, una victoria los pondría en una posición muy favorable para avanzar, mientras que un empate podría obligarlos a revisar otros criterios de desempate.

El partido puede definir el segundo boleto del grupo, en un duelo donde cada gol puede ser importante rumbo a la siguiente ronda.

Ecuador vs. Alemania

Ecuador llega con vida a su último partido del Grupo E, aunque necesita una actuación prácticamente perfecta. La “Tri” suma un punto después de perder ante Costa de Marfil y empatar 0-0 frente a Curazao, por lo que una victoria ante Alemania es obligatoria para mantener sus opciones.

Alemania ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final después de ganar sus dos primeros partidos, goleó 7-1 a Curazao y venció 2-1 a Costa de Marfil, los europeos buscarán cerrar la fase como líderes del grupo.

El duelo tendrá escenarios opuestos, Alemania juega con tranquilidad, mientras Ecuador se juega todo su futuro en el Mundial.

Túnez vs. Países Bajos

Túnez llega a la tercera jornada del Grupo F ya sin posibilidades de avanzar después de perder sus dos primeros partidos ante Suecia y Japón. El conjunto africano buscará despedirse del torneo con una victoria ante uno de los equipos mejor posicionados del sector.

Países Bajos llega clasificado después de sumar cuatro puntos gracias al empate ante Japón y la goleada 5-1 sobre Suecia. La “Naranja Mecánica” buscará asegurar el primer lugar del grupo y mantener una posición favorable rumbo a la fase de eliminación directa.

El partido representa una última oportunidad para Túnez y un cierre de trámite competitivo para los neerlandeses.

Japón vs. Suecia

Japón llega a la última jornada con cuatro puntos y una gran oportunidad de avanzar después de empatar ante Países Bajos y golear 4-0 a Túnez. Los asiáticos saben que un triunfo les asegura prácticamente continuar en el torneo, mientras que otros resultados podrían permitirles avanzar incluso con un empate dependiendo de la tabla final.

Suecia, en cambio, llega con tres puntos después de iniciar con una goleada ante Túnez, pero caer 5-1 frente a Países Bajos. Los europeos necesitan sumar para evitar quedar fuera y dependerán de la combinación final del grupo.

El encuentro puede definir quién acompaña a Países Bajos en la siguiente fase dentro del Grupo F.

Turquía vs. Estados Unidos

Turquía llega a la última jornada del Grupo D sin puntos después de perder ante Australia y Paraguay, por lo que matemáticamente está eliminada.

Estados Unidos, por su parte, llega clasificado tras ganar sus dos primeros partidos y buscará cerrar la fase de grupos como líder. El conjunto anfitrión ha mostrado solidez y llega con margen para administrar el encuentro.

El duelo enfrenta a una selección que busca un último intento de supervivencia contra otra que ya tiene asegurado su boleto.

Paraguay vs. Australia

Paraguay llega a la última jornada con tres puntos y la oportunidad de asegurar su clasificación con un buen resultado. La selección sudamericana derrotó a Turquía y ahora buscará confirmar su presencia en la siguiente fase.

Australia también suma tres unidades después de vencer a Turquía y caer ante Estados Unidos. Los “Socceroos” saben que un triunfo podría colocarlos en una posición muy favorable, mientras que un empate podría depender de los criterios de desempate y otros resultados del grupo.

El partido será una pelea directa por avanzar dentro del Grupo D, donde los detalles pueden definir quién continúa en la Copa del Mundo.

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