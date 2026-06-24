Las novias y novios del Mundial 2026: las fans y los futbolistas que han robado suspiros

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Todos los crushes del Mundial. Foto: Reuters/Getty Images

El Mundial 2026 no sólo ha dejado goles y emociones dentro de la cancha, en las tribunas y en redes sociales, varias modelos, influencers, aficionadas y hasta jugadores se han vuelto virales al grado de ser bautizadas por los aficionados como las “novias” o “novios” del Mundial.

¿Quiénes han sido nombradas las novias del Mundial 2026?

Daniela Naiel Aguilera, la paraguaya que conquistó las redes

Aunque no ha asistido a los estadios donde se disputa el Mundial 2026, la modelo y creadora de contenido paraguaya Daniela Naiel Aguilera se convirtió en una de las figuras más comentadas del torneo. Sus fotografías luciendo la camiseta de la Selección de Paraguay hicieron que miles de usuarios la nombraran en redes sociales como la nueva“novia del Mundial”.

La joven ha compartido publicaciones apoyando a su selección y celebrando el triunfo de Paraguay sobre Turquía, contenido que rápidamente se viralizó. De acuerdo con el diario La Nación de Paraguay, nació el 14 de junio de 2006 y, además de dedicarse al modelaje, mantiene una activa presencia en plataformas digitales.

Verónica Soto, la colombiana que se volvió viral desde las tribunas

Las cámaras del Estadio Azteca también encontraron a otra protagonista inesperada durante el partido entre Colombia y Uzbekistán, cuando Verónica Soto Román apareció en varias ocasiones durante la transmisión internacional y de inmediato se convirtió en tendencia.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, donde numerosos aficionados la bautizaron como la “novia del Mundial 2026″. Sin embargo, más allá de su viralidad, Verónica cuenta con una trayectoria profesional, es ingeniera civil y tiene una especialización en Mercadeo por la Universidad EAFIT.

Ivana Knöll regresa a escena con un guiño a México

Ivana Knöll. Foto: Reuters

Hablar de las “novias del Mundial” es imposible sin mencionar a Ivana Knöll, la modelo y DJ croata alcanzó fama internacional durante Qatar 2022 y ahora volvió a captar la atención de los aficionados durante la Copa del Mundo de 2026.

En una entrevista reciente con la prensa local, aseguró ser una gran admiradora de México. Incluso, al ser cuestionada sobre qué equipo de la Liga MX prefería entre Tigres y Rayados, respondió sin dudar demasiado: “Tigres, me gustó el nombre”.

Su comentario provocó cientos de reacciones entre los seguidores del conjunto felino, quienes le dieron la bienvenida en redes sociales.

Dania Méndez, la mexicana que porta el título de “novia del Mundial”

Foto: Cuartoscuro

La influencer jalisciense, Dania Méndez, también ha sido una de las figuras más visibles del Mundial 2026. Su presencia en las sedes del torneo y las coberturas especiales la llevaron a ser presentada como la nueva “novia del Mundial 2026”.

El nombramiento generó debate en redes sociales, pues algunos usuarios aseguraban que ella misma se había adjudicado el título. Sin embargo, la exintegrante de Acapulco Shore aclaró que se trata de un proyecto impulsado por TUDN, empresa que la invitó a representar ese personaje inspirado en la tradicional “Chiquitibum”.

Friday Frida también conquistó a los aficionados

Otra mexicana que se hizo viral durante el torneo fue Frida Sánchez, mejor conocida en redes sociales como “Friday Frida”. La creadora de contenido llamó la atención durante el partido entre México y Corea del Sur celebrado en Guadalajara debido a su atuendo, compuesto por un corset inspirado en los colores de la Selección Mexicana y una bandera convertida en falda, generó miles de reacciones en redes sociales y la colocó entre las aficionadas más comentadas del Mundial 2026.

Ellos también han robado suspiros: top, jugadores más guapos del Mundial

Si las tribunas han encontrado a sus “novias del Mundial”, dentro de la cancha también hay jugadores que han acaparado las miradas por su porte, personalidad y carisma.

Desde figuras consolidadas hasta jóvenes promesas, varios futbolistas se han convertido en los favoritos de miles de aficionados más allá de su desempeño deportivo.

Milad Mohammadi, el iraní que roba reflectores

Foto: Reuters

El defensor de Irán, Milad Mohammadi, es uno de los nombres que más comentarios ha generado entre los seguidores del torneo. Con una amplia trayectoria en el futbol europeo y como habitual en la selección iraní, el lateral ha llamado la atención por su estilo, personalidad y presencia dentro del terreno de juego.

Ferran Torres, un favorito que trasciende la cancha

Foto: Reuters

Desde hace varios años, Ferran Torres se mantiene como uno de los futbolistas españoles con mayor proyección mediática. El delantero combina actuaciones destacadas con clubes de élite y la selección española, mientras que su imagen también lo ha convertido en uno de los jugadores más populares entre los aficionados.

Youseff Amin, una de las nuevas figuras de Irak

La nueva generación del futbol de Medio Oriente también tiene representantes que han conquistado a la afición. Uno de ellos es Youseff Amin, mediocampista de Irak, quien además de destacar por sus condiciones futbolísticas, ha despertado el interés de miles de usuarios por su imagen y estilo.

Leandro Paredes, elegancia con sello argentino

Foto: Reuters

El campeón del mundo Leandro Paredes también figura entre los jugadores que más suspiros provocan durante la Copa del Mundo. El mediocampista argentino proyecta una imagen sobria fuera del campo, mientras que dentro de la cancha destaca por su liderazgo, intensidad y experiencia.

Los mexicanos que también se robaron las miradas

Santiago Giménez. Foto: Cuartoscuro Armando González. Foto: Cuartoscuro Brian Gutiérrez. Foto: Reuters

La Selección Mexicana tampoco se quedó atrás; conforme avanzó el Mundial, varios jugadores del Tricolor comenzaron a ganar popularidad en redes sociales, donde los aficionados destacaron tanto su desempeño como su apariencia.

Entre los nombres más mencionados aparecen Santiago Giménez, uno de los referentes ofensivos del equipo; Brian Gutiérrez, quien ha despertado gran interés entre la afición por su juventud y estilo; y Armando González Alba, otro de los futbolistas mexicanos que ha sumado seguidores durante el torneo gracias a su carisma y gusto por el anime.

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