IMPI pone fin a disputa por registro del Pato Merlín; la marca pertenece a la familia propietaria

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IMPI pone fin a disputa por registro del Pato Merlín. Foto: Reuters

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aclaró el tema del registro de la marca “Pato Merlín” y determinó que los derechos corresponden a la familia de Carla Ivette Gómez, propietaria de la famosa mascota que se volvió viral en redes sociales.

El director general del IMPI, Vidal Llerenas Morales, informó que es un “hecho público y notorio” que el Pato Merlín pertenece a dicha familia, por lo que descartó que una persona externa haya obtenido los derechos comerciales sobre el personaje.

“Es un hecho público y notorio que el Pato Merlín es una mascota de la familia de Carla Ivette Gómez, a quien pertenece la marca”, señaló el funcionario a través de sus redes sociales. La postura también fue compartida por la Secretaría de Economía (SE).

Es un hecho público y notorio que el Pato Merlín es una mascota de la familia de Carla Ivette Gómez a quien pertenece la marca @IMPI_Mexico — vidal llerenas (@vidallerenas) June 24, 2026

La aclaración ocurre luego de que se diera a conocer que un particular presentó una solicitud para registrar la marca “El Pato Merlín. El pato de la suerte”, generando dudas entre usuarios de redes sociales sobre quién tenía los derechos del personaje.

📣🦆 El director general del @IMPI_Mexico comparte información relevante sobre el caso del Pato Merlín. ⬇️ https://t.co/PAI4x32yBZ — Economía México (@SE_mx) June 24, 2026

¿Qué pasó con el registro del Pato Merlín?

La controversia comenzó cuando se reveló que David Sides Fuentes, residente de Mérida, Yucatán, ingresó el pasado 17 de junio una solicitud ante el IMPI para registrar la marca relacionada con el Pato Merlín.

De acuerdo con el expediente 3643308, el trámite buscaba proteger el nombre y logotipo del personaje para su uso comercial y publicitario. La solicitud incluía un diseño de un pato con una playera verde con una figura de Quetzalcóatl y elementos inspirados en la cultura mexicana.

Sin embargo, el IMPI explicó que presentar una solicitud de registro no significa que automáticamente se concedan los derechos de una marca, ya que cada trámite debe pasar por un proceso de revisión conforme a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Tras la difusión del caso, surgieron versiones que indicaban que una persona ajena a la familia podría quedarse con la identidad comercial del personaje viral.

Ante ello, Vidal Llerenas aclaró que la familia de Carla Ivette Gómez conserva los derechos correspondientes y que no existe un registro válido otorgado a un tercero que permita apropiarse del personaje.

La situación incluso llegó a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien cuestionó que alguien intentara registrar una marca relacionada con el pato sin ser parte de la familia propietaria.

“No es justo que alguien más quisiera registrar al pato como una marca. ¡Imagínense, qué abuso!”, comentó la mandataria.

Merlín, el pato aficionado de México que se hizo famoso por el Mundial de 2026, visitó la Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado lunes 22 de junio. La familia encargada de cuidarlo contó su historia de superación y cómo lo cuidan, revelando que cada domingo le dan un taco de carnitas.

“Somos una familia muy aterrizada. Esta situación no nos hace sentir más que nadie, somos el pueblo, pero estamos muy agradecidos con la gente que se acerca a Merlín. Estamos muy complacidos por esta situación“, dijo Karla, la madre de familia a cargo de Merlín.

Durante la conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que Merlín se ha convertido en una de las mascotas más queridas del Mundial 2026 y señaló que el apoyo estará dirigido a la familia que lo ha cuidado desde que llegó a sus vidas.

La mandataria explicó que la historia de Merlín también ha permitido visibilizar a una familia trabajadora del Centro Histórico de la Ciudad de México, por lo que buscarán respaldarla.

“Ya todos saben que Merlín se volvió prácticamente la mascota del Mundial, y como somos nosotros, es un asunto de humanismo, de que se conozca a la familia, quiénes son, su problemática, y obviamente el vínculo que establecemos es humanista, entonces Karla nos ha platicado los distintos temas de la vida que llevan y por supuesto les vamos a ayudar”.Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Por su parte, Karla aseguró que el cariño que han recibido en redes sociales responde a que las personas se identifican con su historia como vendedora de aguas en el Centro y con el esfuerzo que realizan todos los días.

También confirmó que ya iniciaron el trámite para registrar oficialmente la imagen de Merlín ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual. “Estamos haciendo el registro, se va a hacer el día de hoy, se va a registrar”, destacó.

Con la aclaración del IMPI, la familia propietaria del Pato Merlín mantiene el control sobre la identidad del personaje.

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