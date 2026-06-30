Si vas al Ángel por el México vs Ecuador: ¿qué llevar, la mejor ruta y cómo salir del monumento?

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¿Vas a ir a festejar al Ángel? Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México se prepara para los dieciseisavos de final con el partido entre México y Ecuador dentro de la Copa del Mundo 2026 y como es tradición, el Ángel de la Independencia será uno de los puntos principales de reunión para los aficionados que buscan celebrar, por lo que autoridades capitalinas preparan un operativo especial para ordenar la llegada y salida de miles de personas.

El encuentro se disputará este martes 30 de junio a las 19 horas, por lo que se espera una alta concentración de seguidores del Tricolor en Paseo de la Reforma y zonas cercanas.

Cierran Reforma este 30 de junio

La mañana de este 30 de junio el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó a través de sus redes sociales que la circulación en ambos sentidos de la Av. Paseo de la Reforma entre La Diana Cazadora y la Glorieta del Ahuehuete se mantiene cerrada por logística en inmediaciones del Ángel de la Independencia.

#PrecauciónVial | Permanece cerrada la circulación en ambos sentidos de Av. Paseo de la Reforma entre la Fuente de la Diana Cazadora y la Glorieta del Ahuehuete, por logística en inmediaciones del Ángel de la Independencia. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/GhJqDzvboV — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 30, 2026

Metro tendrá horario extendido

Foto: IA | UnoTV

Una de las principales recomendaciones es usar transporte público, por eso el Metro de la Ciudad de México ampliará su servicio por el partido México vs Ecuador y operará hasta la 1:00 de la mañana del miércoles 1 de julio, en las líneas 1, 2 y 3, con el objetivo de facilitar el regreso de los aficionados después del encuentro y los festejos.

Las estaciones más cercanas al Ángel son Insurgentes y Sevilla de la Línea 1, también puede ser una alternativa llegar por Auditorio de la Línea 7 y caminar sobre Paseo de la Reforma si hay saturación en la zona.

Con el propósito de apoyar la movilidad de quienes asistirán al Estadio Ciudad de México y a los distintos eventos de transmisión del partido, instruimos la ampliación del horario de servicio en las Líneas 1, 2 y 3 del @MetroCDMX hasta la 1:00 a.m. del miércoles 1 de julio.… pic.twitter.com/XRS2NQIhrA — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 30, 2026

Metrobús extiende horario

El Metrobús extenderá también su horario, al igual que el metro operando hasta la 1:00 am en todo el Sistema.

Otras alternativas para regresar de los festejos

Otras opciones para el transporte son el Tren Ligero, que amplía su horario hasta la 01:00 am, y el Nochebús, de la Línea 1 del Trolebús que operará de 00:00 a 05:00 horas.

Si vas en carro, evita acercarte demasiado al Ángel

Para quienes decidan llegar en automóvil, lo más recomendable es no intentar estacionarse en las calles cercanas al monumento, ya que Reforma y sus alrededores suelen registrar cierres, desvíos y alta concentración de personas durante los festejos.

Una opción es dejar el vehículo varias cuadras antes y caminar hacia la zona del Ángel, buscando estacionamientos o calles alejadas del punto principal para evitar quedar atrapado entre los cierres viales.

Vialidades cerradas y afectadas por los festejos en el Ángel de la Independencia

Las vialidades que suelen verse más afectadas son:

Paseo de la Reforma (zona Ángel de la Independencia y alrededores)

Glorietas cercanas sobre Reforma

Cruces con Avenida Insurgentes

Zona de Florencia y Avenida Chapultepec

Calles cercanas de las colonias Juárez, Cuauhtémoc y Tabacalera por la concentración de personas

Pantallas en Reforma y el Centro para ver el México vs Ecuador

Foto: IA | UnoTV

El Gobierno de la Ciudad de México informó que instalarán 39 pantallas desde el Zócalo y hasta la fuente de la Diana Cazadora.

¿Cómo estará el clima en el México vs. Ecuador?

Previo al silbatazo inicial, entre las 17:00 y 19:00 horas, se informó sobre un clima nublado con probabilidades de chubascos y una temperatura que oscilará entre los 24 a 23 °C.

Cabe resaltar que también la SGIRPC ha reportado posibilidad sobre las rachas de viento de hasta 40 km/h.

Ley Seca en festejos del partido de México

El Gobierno de la Ciudad de México repetirá la Ley Seca en colonias cercanas a Paseo de la Reforma y alrededor del Zócalo, esta vez por el partido entre México y Ecuador. La medida comenzará a las 15:00 horas del martes 30 de junio y se extenderá hasta las 7:00 horas del miércoles 1 de julio.

Las colonias con Ley Seca serán:

Centro

Tabacalera

Juárez

San Rafael

Cuauhtémoc

La Ley Seca también será implementada en el Perímetro A del Centro Histórico de la CDMX, que incluye:

El Zócalo donde está el FIFA Fan Fest

La explanada del Palacio de Bellas Artes.

La Alameda Central. Plaza de Santo Domingo

Las calles Donceles, Tacuba, 5 de mayo y Madero

La lluvia durante el partido

Foto: IA | UnoTV

La información proporcionada por las autoridades señala la probabilidad de chubascos durante todo el partido, los cuales podrían evolucionar a lluvia ligera al término del mismo.

Esta situación podría complicar los accesos, así como la salida del estadio, es por eso que las personas que acudan deberán revisar y tomar las medidas necesarias, así como prever sus tiempos de ingreso y salida del inmueble.

Informe sobre las condiciones meteorológicas para el partido de México contra Ecuador en el Estadio Ciudad de México: chubascos antes y durante el encuentro; lluvias ligeras al terminar.



Mantente informado y toma precauciones.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/DcvbgNmjTQ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 29, 2026

Llega con tiempo y toma precauciones

El partido de México contra Ecuador comenzará a las 19:00 horas, por lo que se espera que la concentración de aficionados aumente desde antes del silbatazo inicial.

La recomendación es llegar con anticipación, cargar la tarjeta de movilidad, ubicar rutas de salida y considerar que después del partido miles de personas buscarán regresar al mismo tiempo.

Otra de las recomendaciones es la de ver el partido en algún restaurante o bar cercano al Ángel de la Independencia para facilitar la llegada a Reforma y que puedas vivir los festejos desde temprano y sin contratiempos.

Acude con objetos básicos como tu celular cargado, batería portátil, una identificación, impermeable o paraguas y dinero en efectivo, además evita mochilas grandes u objetos que puedan dificultar el acceso o movilidad entre la multitud.

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