¡Toma precauciones! Protección Civil pide a la afición cuidarse por lluvias durante el México vs Ecuador

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Lluvia en México por el partido ante Ecuador. Foto: Getty Images

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) hizo un llamado a las aficionadas y aficionados que asistirán al partido entre México y Ecuador a tomar medidas de autocuidado ante el pronóstico de lluvias fuertes para la Ciudad de México durante la tarde y noche.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé ambiente cálido, cielo nublado y alta probabilidad de lluvias puntuales fuertes, con acumulados estimados de entre 25 y 50 milímetros en 24 horas. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Además, se esperan vientos variables de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora, por lo que las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Recomendaciones para acudir al Estadio Ciudad de México

Ante estas condiciones climáticas, la CNPC recomendó a quienes acudirán al Estadio Ciudad de México llegar con anticipación y considerar más tiempo del habitual para sus traslados, ya que las lluvias pueden provocar encharcamientos, reducción de visibilidad y tráfico lento en las principales vialidades.

Entre las recomendaciones principales se encuentra portar impermeable, vestir ropa adecuada para la lluvia y utilizar calzado cerrado con suela antiderrapante para evitar resbalones en superficies mojadas.

Las autoridades también recordaron que, por medidas de seguridad del recinto, no se permitirá el uso de paraguas.

Informe sobre las condiciones meteorológicas para el partido de México contra Ecuador en el Estadio Ciudad de México: chubascos antes y durante el encuentro; lluvias ligeras al terminar.



Mantente informado y toma precauciones.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/DcvbgNmjTQ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 29, 2026

Durante el trayecto hacia el estadio, Protección Civil sugirió manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y evitar circular por zonas con acumulación de agua. En caso de encontrarse con un encharcamiento, se recomienda no intentar cruzarlo si se desconoce la profundidad.

Para quienes lleguen caminando, se pide evitar correr, mantener distancia entre personas y tener especial cuidado en escaleras, accesos y zonas donde el piso pueda estar mojado.

Una vez dentro del estadio o en lugares donde se realicen transmisiones públicas del encuentro, la CNPC recomendó ubicar las rutas de evacuación, salidas de emergencia y zonas consideradas de menor riesgo.

Si se presenta una tormenta eléctrica o caída de granizo, la indicación es buscar refugio en espacios techados o instalaciones interiores, además de mantenerse alejados de árboles, postes de luz, estructuras metálicas y áreas abiertas.

Las autoridades también exhortaron a la afición a mantener la calma, seguir las instrucciones del personal de seguridad y Protección Civil, así como evitar empujones o aglomeraciones durante el ingreso y la salida del inmueble.

Al finalizar el partido, el desalojo deberá realizarse de manera ordenada, respetando las indicaciones emitidas por el sonido local y los equipos de emergencia.

La CNPC invitó a la población a consultar información actualizada a través de los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional para conocer la evolución del clima.

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