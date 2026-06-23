Un muerto y 8 heridos deja estampida humana durante emisión del Mundial en Jordania

GENERANDO AUDIO...

El incidente ocurrió ayer. Foto: AFP

Un aficionado jordano murió y otros ocho resultaron heridos ayer, 22 de junio, tras un disturbio en el Teatro Romano de Amán, Jordania, donde miles de personas se habían reunido para ver jugar a la selección nacional del país contra Argelia en el Mundial, de acuerdo con la agencia de noticias de AFP.

Una fuente hospitalaria informó que la víctima, seguidora de la selección nacional jordana, tenía alrededor de 20 años.

Estampida humana en Jordania deja 9 heridos

Los aficionados de Jordania se reunieron a las 6 de la mañana para ver el partido de su selección en Copa del Mundo desde el Teatro Romano de Ammán de 1900 años de antigüedad. 🏟️ 🇯🇴



Vía ultras_clips/X pic.twitter.com/UJpUk4UHXx — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) June 19, 2026

Un portavoz de la Dirección de Seguridad Pública declaró que “nueve personas fueron trasladadas al hospital la madrugada del martes tras resultar heridas en un disturbio en la Plaza Hachemita”, cerca del teatro donde se habían instalado pantallas gigantes para retransmitir los partidos del Mundial.

El funcionario agregó que “una de las personas heridas falleció poco después de llegar a la sala de emergencias” y su cuerpo fue remitido a la oficina del médico forense para determinar la causa exacta de la muerte; se sabe que se trata de una joven de 20 años. Los demás recibieron tratamiento y su estado de salud varía de estable a moderado.

Miles de jordanos se congregaron el lunes por la noche para presenciar el segundo partido de su selección nacional en el histórico teatro, con capacidad para seis mil personas. Sin embargo, según una fuente ministerial, asistieron más de 15 mil aficionados; lo que causó una estampida humana en Jordania en el partido que quedó 1-2 con favor a Argelia.

En su partido inaugural la semana pasada, la selección jordana fue derrotada por Austria por 2-1 y, por lo tanto, queda eliminada del torneo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.