Agenda completa del Mundial para este sábado 4 de julio: horarios para ver a Marruecos, Francia y más

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Agenda del Mundial 4 de julio 2026. Foto: Claro Sports

El Mundial 2026 sigue con su etapa de eliminación directa y ahora llega el momento de los octavos de final este sábado 4 de julio, Canadá, Marruecos, Francia y Paraguay buscan su pase a cuartos de final.

Si no quieres perderte ningún detalle del torneo, el minuto a minuto, los resultados y la mejor crónica, sigue el Mundial a través de Claro Sports, donde encontrarás todo sobre los juegos de este sábado.

Todos los partidos de este sábado 4 de julio

Canadá vs Marruecos

Paraguay vs Francia

Canadá vs. Marruecos

Canadá y Marruecos se enfrentan en los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo que promete muchas emociones por el boleto a cuartos de final.

La selección canadiense llega impulsada por su condición de anfitriona y tras superar con éxito las dos primeras rondas del torneo.

El equipo dirigido por Jesse Marsch ha mostrado un fútbol intenso, basado en la presión alta, la velocidad por las bandas y el talento de jugadores como Alphonso Davies y Jonathan David, quienes buscarán marcar la diferencia ante un rival de gran exigencia.

Marruecos, semifinalista en Qatar 2022, continúa demostrando que su crecimiento no fue casualidad. El conjunto africano se ha distinguido por su solidez defensiva, orden táctico y capacidad para aprovechar los espacios al contragolpe, cualidades que le permitieron instalarse entre los 16 mejores del torneo.

Será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo, el ganador avanzará a los cuartos de final y continuará alimentando el sueño de levantar el trofeo en esta histórica edición del Mundial.

Fecha y hora del Canadá vs Marruecos ¿Cuándo? Sábado 4 de julio 2026

Sábado 4 de julio 2026 ¿A qué hora? 11:00 horas

11:00 horas ¿En dónde? Estadio Houston

Paraguay vs. Francia

Paraguay y Francia protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026, en un partido donde la selección francesa parte como favorita, aunque enfrente tendrá a un rival que ha destacado por su disciplina y fortaleza colectiva.

Francia llega a esta instancia después de superar las rondas previas confirmando el potencial de una plantilla repleta de talento.

Con un estilo ofensivo, velocidad por las bandas y figuras capaces de resolver partidos en cualquier momento, el conjunto dirigido por Didier Deschamps buscará dar otro paso hacia un nuevo título mundial.

Paraguay, por su parte, llega tras vencer a Alemania y ha construido su camino gracias a una defensa sólida y un juego práctico que le permitió superar a rivales de peso. La Albirroja intentará repetir las actuaciones que la llevaron a convertirse en un equipo incómodo en los Mundiales, apostando por el orden táctico y la efectividad frente al arco rival.

El vencedor de este encuentro obtendrá un lugar en los cuartos de final, donde continuará la lucha por mantenerse entre los mejores ocho equipos del Mundial 2026.

Fecha y hora del Paraguay vs. Francia ¿Cuándo? Sábado 4 de julio 2026

Sábado 4 de julio 2026 ¿A qué hora? 15:00 horas

15:00 horas ¿En dónde? Estadio Filadelfia

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