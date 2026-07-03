¿Jugadores de Inglaterra podrían usar viagra para enfrentar a México? Conoce la razón

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Medios británicos dieron a conocer la posibilidad. Foto: AFP/Getty Images

La Selección de Inglaterra enfrentará a México el próximo domingo en los octavos de final del Mundial 2026 y, en medio de las preocupaciones por la altura del Estadio Ciudad de México, medios británicos señalaron que los jugadores podrían recurrir al viagra como una opción para mitigar sus efectos.

La información fue publicada este viernes por medios como The Sun, luego de que Thomas Tuchel, director técnico de los “Tres Leones”, reconociera que la altitud será uno de los principales desafíos para su equipo durante el partido.

El entrenador destacó que será una gran desventaja ya que los jugadores no podrán adaptarse a la altura en cuatro días.

¿Por qué usarían viagra para enfrentar a México?

La posibilidad de que los futbolistas ingleses recurran al viagra surgió luego de que medios británicos revelaran que el medicamento no está prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y que algunos estudios han analizado sus efectos en personas que realizan actividad física a grandes altitudes.

Como informó The Sun, el fármaco puede ayudar a reducir la presión arterial en los pulmones, lo que facilitaría el transporte de oxígeno en el organismo y disminuiría síntomas como el cansancio o el mareo que algunas personas experimentan cuando realizan esfuerzos físicos por encima del nivel del mar.

La altura, uno de los mayores desafíos para Inglaterra

El México vs Inglaterra se disputará en el Estadio Ciudad de México, inmueble ubicado a más de 2 mil 200 metros sobre el nivel del mar.

A esa altitud, el aire contiene una menor concentración de oxígeno, situación que puede afectar el rendimiento físico de los jugadores que no están acostumbrados a competir en esas condiciones.

Además del desgaste físico, especialistas señalan que el balón suele desplazarse con mayor velocidad y recorrer distancias más largas, modificando también algunos aspectos del juego.

Mientras que los jugadores de la Selección Mexicana ya están familiarizados con estas condiciones, Inglaterra llegará con apenas un par de días de adaptación antes del encuentro.

¿El viagra realmente mejora el rendimiento?

Como informa Medline Plus, aunque el Viagra es conocido principalmente por tratar la disfunción eréctil, su principio activo, el sildenafilo, también se utiliza médicamente para tratar la hipertensión arterial pulmonar, una enfermedad que provoca presión alta en los vasos sanguíneos de los pulmones.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el medicamento actúa relajando los vasos sanguíneos pulmonares, lo que facilita el flujo de sangre y mejora la oxigenación del organismo.

Por esa razón, algunos estudios han analizado si el sildenafilo podría ayudar a disminuir los efectos de la altitud en deportistas, como la fatiga o la dificultad para respirar.

Sin embargo, la evidencia científica no ha demostrado de forma concluyente que mejore el rendimiento físico a alturas como la de la Ciudad de México.

Además, el medicamento requiere receta médica y puede provocar efectos secundarios como dolor de cabeza, mareos, alteraciones en la visión, disminución de la presión arterial e incluso complicaciones cardiovasculares en personas con ciertas condiciones de salud, por lo que no debe utilizarse sin supervisión médica.

Inglaterra busca llegar en las mejores condiciones

Más allá de cualquier especulación, el cuerpo técnico encabezado por Thomas Tuchel trabaja para minimizar el impacto que podría tener la altura durante el compromiso ante la Selección Mexicana.

Después de eliminar a República Democrática del Congo, Inglaterra regresó a su campamento de concentración ubicado en Kansas City antes de viajar a la Ciudad de México.

Por otro lado, trasciende que el equipo inglés mantiene en secreto el hotel en el que se hospedará previo al encuentro, para evitar que aficionados mexicanos les lleven “serenata” como lo hicieron con Ecuador e impidan su descanso.

Pese a esto, en la zona de Santa Fe, en las inmediaciones del hotel JW Marriot, se ha implementado un operativo policiaco ya que se especula que será el sitio donde la Selección de Inglaterra se hospede, además de que se especula que aterrizarán este viernes en el Aeropuerto de Toluca.

El México vs Inglaterra se disputará el próximo domingo 5 de julio, en el Estadio Ciudad de México, con un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026 en juego.

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