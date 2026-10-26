América cae ante Pachuca y los Tuzos mantienen vivo el sueño de Liguilla

América cae ante los Tuzos en el Estadio Azteca | Reuters

El América sufrió una derrota de 2-1 ante Pachuca en el Estadio Azteca, durante la jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX, en un encuentro marcado por las decisiones arbitrales y un gol de Oussama Idrissi que resolvió el partido. Las Águilas reaccionaron a la desventaja inicial con una anotación de Henry Martín, pero no pudieron sostener el empate. Pese al resultado, los azulcremas se mantienen en el liderato con 27 puntos, mientras que los Tuzos llegaron a 16 unidades y se colocaron en el lugar 13 de la clasificación, en un duelo que estuvo marcado por el homenaje a Guillermo Ochoa.

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