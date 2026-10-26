KID PHENOMENON estrena “I’m still breathing” y llegará a la CDMX: fechas y detalles

KID PHENOMENON llegará a la CDMX Foto: Especial

KID PHENOMENON estrenó recientemente “I’m still breathing”, canción que forma parte de la segunda temporada del anime “Mission: Yozakura Family” y que llega antes de su próxima visita a México.

La agrupación japonesa conformada por Kensuke Sorematsu, Tsubasa Endo, Kohaku Okao, Soma Kawaguchi, Shunnosuke Sato, Kota Yamamoto y Rui Suzuki. se presentará en noviembre en la Ciudad de México como parte del Festival Multiverso Nestlé.

KID PHENOMENON estrena “I’m still breathing”

“I’m still breathing” es el tema de cierre de la segunda parte de la segunda temporada de “Mission: Yozakura Family”, anime centrado en un universo de espías, lazos familiares y seres queridos por los que vale la pena luchar.

El sencillo también cuenta con un videoclip dirigido por Keisuke Nakashima, quien ha trabajado en videos musicales de artistas como Mrs. GREEN APPLE, Travis Japan y LIL LEAGUE.

El lanzamiento llega después de “KIDS00’s”, segundo álbum de KID PHENOMENON, que alcanzó el segundo lugar en la lista semanal de álbumes de Oricon y está compuesto por 12 canciones, entre ellas “KIDS”, “Mirror” y “Black Flame”.

La agrupación ya ha formado parte de otros proyectos relacionados con el anime. “Existence” fue utilizado como tema de cierre de “Rurouni Kenshin” de 2023, mientras que “Black Flame” fue elegido como canción de apertura de “The Dark History of the Reincarnated Villainess”.

¿Cuándo se presentará KID PHENOMENON en la CDMX?

Los seguidores mexicanos de KID PHENOMENON podrán ver a la agrupación durante el Festival Multiverso Nestlé, que se realizará los próximos 18 y 19 de noviembre en el Estadio Alfredo Harp Helú, en la Ciudad de México.

Su presentación en México continuará con la expansión internacional del grupo, que el pasado 3 de octubre participó en Music Matters Live, realizado en Singapur, donde presentó ante el público internacional su concepto denominado “TOKYO NEO POP”.

Previamente, en marzo de 2026, KID PHENOMENON se presentó en el festival SXSW, celebrado en Austin, Texas.

¿Quiénes son KID PHENOMENON?

KID PHENOMENON es un grupo japonés de baile y canto integrado por siete miembros que debutó oficialmente en agosto de 2023 con el sencillo “Wheelie”.

El nombre de la agrupación fue elegido por EXILE HIRO para representar el potencial de sus integrantes de provocar un “nuevo fenómeno” dentro de la industria musical.

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