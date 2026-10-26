Autobús cae a barranco de 20 metros en España; hay 83 heridos

Foto: Getty Ilustrativa

Un autobús de pasajeros cayó por un barranco de aproximadamente 20 metros en Barcelona, España, luego de chocar con un automóvil en el municipio de Fogars de Montclús. El accidente dejó 83 personas heridas, siete de ellas en estado grave.

🔴#Urgente | Un autobús de pasajeros cae por un terraplén de 20 metros en Barcelona: hay 80 heridos, 22 de ellos graves https://t.co/N7uZom6NiU pic.twitter.com/aRVALuT6sE — 20minutos.es (@20m) October 25, 2026

Accidente de autobús en Barcelona deja 83 heridos

El percance ocurrió alrededor de las 16:43 horas locales, cuando el autobús de línea circulaba por una carretera estrecha y con curvas. Tras el choque con un automóvil, el vehículo se salió de la vía y cayó por un terraplén de unos 20 metros.

Las causas del accidente todavía se investigan. Los servicios de emergencia se movilizaron para atender a los pasajeros y trasladar a los lesionados que requerían atención hospitalaria.

Hasta el último reporte, las autoridades no habían confirmado víctimas mortales. Sin embargo, los equipos de rescate mantuvieron las labores de revisión en la zona para descartar que hubiera más personas afectadas.

Siete personas están graves

La consejera de Salud de Cataluña, Olga Pané, informó que el balance ascendía a 83 personas lesionadas, clasificadas de acuerdo con la gravedad de sus heridas.

El reporte oficial detalló la siguiente distribución:

7 personas graves, que requieren atención médica por la severidad de sus lesiones.

18 personas menos graves.

58 personas con heridas leves.

En total, 25 personas fueron clasificadas entre graves y menos graves, mientras que la mayoría de los afectados presentó lesiones leves.

#Canal24Horas | A esta hora comparece Olga Pané, consellera de Salut de la Generalitat:



"Hay 58 personas leves, 18 en situación menos grave y siete en situación grave" pic.twitter.com/ZJzLyyzsnO — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 25, 2026

Hasta el momento del reporte, las autoridades no habían divulgado las identidades de las personas heridas ni detalles sobre sus edades o nacionalidades.

Rescatistas revisan la zona del accidente

Los equipos de emergencia continuaron las labores de búsqueda y revisión alrededor del lugar donde cayó el autobús. El objetivo es descartar la presencia de más víctimas después del impacto y la caída por el terraplén.

El balance de personas lesionadas podría actualizarse conforme avancen las labores de rescate y las autoridades dispongan de nueva información.

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