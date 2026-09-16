Armando “Hormiga” González debuta con gol en Europa League y Olympiacos gana 2-1

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Armando “Hormiga” Gonzalez debuta con gol en Europa League. Foto: AFP

Armando “Hormiga” González tuvo un debut destacado en la UEFA Europa League, luego de marcar un gol en su primer partido con el Olympiacos en el torneo continental.

El delantero mexicano fue titular ante el Jagiellonia Białystok y colaboró para que su equipo consiguiera una victoria por 2-1.

🇲🇽🐜 LA HORMIGA NECESITÓ UNA… ¡Y LA MANDÓ A GUARDAR!



En su debut en la Europa League, Armando González tardó apenas 43 minutos en presentarse con gol. 🔥 Una pelota suelta cerca del área chica fue suficiente para que apareciera su instinto: atacó el espacio, cerró la jugada y… pic.twitter.com/wgdjHPTdwS — Claro Sports (@ClaroSports) September 16, 2026

El encuentro se disputó este miércoles 16 de septiembre de 2026 en el Estadio Georgios Karaiskakis, casa del conjunto griego, como parte de la primera jornada de la fase de liga de la Europa League 2026-27.

González apareció desde el inicio en el ataque del Olympiacos, bajo las órdenes del técnico español Imanol Alguacil.

“Hormiga” González marca en su debut en Europa League

El mexicano consiguió su primer gol en una competición europea al minuto 43 del partido, cuando aprovechó un rebote dentro del área para mandar el balón al fondo de la portería.

La anotación significó el empate momentáneo para el Olympiacos frente al conjunto polaco.

González había participado previamente en la jugada al conseguir un tiro de esquina que terminó provocando la acción del gol.

El tanto llegó poco antes del descanso y permitió que el Olympiacos se marchara al medio tiempo con el partido nuevamente igualado.

Este gol también representó un nuevo paso en su adaptación al futbol europeo, el delantero llegó al Olympiacos durante el mercado de verano después de su etapa con Chivas y ya había conseguido marcar con el club griego en la Copa de Grecia.

Antes de su debut continental, el atacante mexicano había sido incluido oficialmente en la plantilla del Olympiacos para disputar la Europa League 2026-27.

La UEFA lo registró con el dorsal 34 y como delantero del conjunto de El Pireo.

Después de comenzar el encuentro como titular y marcar el empate, Armando González permaneció en el terreno de juego durante 61 minutos.

El delantero mexicano fue sustituido en el segundo tiempo, cuando el cuerpo técnico realizó modificaciones para continuar con el encuentro.

🇲🇽🐜 ¡EL PIREO YA SE RINDE ANTE LA HORMIGA!



Después de estrenarse con gol en la Europa League, la afición del Olympiacos le respondió a Armando González desde la grada: banderas de México y hasta el jersey del delantero mexicano luciendo en lo más alto. 🥹🇲🇽🔴⚪



La Hormiga ya… pic.twitter.com/tyAKVFl5IH — Claro Sports (@ClaroSports) September 16, 2026

González dejó el campo después de haber cumplido con una de las acciones más importantes del partido para su equipo, marcar el 1-1.

El Olympiacos continuó buscando el resultado ante su afición y terminó consiguiendo la victoria por 2-1 sobre el Jagiellonia Białystok, por lo que comenzó su participación en la Europa League con tres puntos.

🇲🇽🐜🇲🇽🐜 ¡LA HORMIGA CAMBIÓ LA HISTORIA EN EL PIREO!



Olympiacos estaba contra las cuerdas hasta que Armando González apareció al 43’. Instinto puro dentro del área para firmar el empate y encender la reacción que terminó en triunfo 2-1 sobre Jagiellonia. 🔥⚽

Yaremchuk puso la… pic.twitter.com/3jQAF2mubV — Claro Sports (@ClaroSports) September 16, 2026

El partido ante Jagiellonia fue el primer compromiso del Olympiacos en la fase de liga de la Europa League 2026-27.

El conjunto griego quedó fuera de la fase de liga de la Champions League después de su eliminación en la ronda de clasificación, por lo que continuará su aventura continental en el segundo torneo de clubes de la UEFA.

La nueva edición de la Europa League cuenta con una fase de liga en la que cada equipo disputa ocho partidos.

Para el Olympiacos, el calendario incluye enfrentamientos ante Jagiellonia, Olympique de Marsella, Sparta de Praga, Rennes, Milan, Celje, Hoffenheim y Torreense.

El siguiente compromiso europeo del equipo griego será como visitante ante el Olympique de Marsella, el próximo 15 de octubre.

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