¿Cruz Azul campeón? Sus probabilidades ante Inter Miami, las bajas y el pronóstico de la IA

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Inter Miami vs Cruz Azul Foto: Cuartoscuro

El actual Campeón de Campeones del futbol mexicano, Cruz Azul, se medirá con el Inter Miami en la Campeones Cup este 16 de septiembre en Nu Stadium.

Este sería el segundo enfrentamiento entre los cementeros y el equipo de Lionel Messi; en aquella ocasión fue como parte de la Leagues Cup.

¿Cómo llegan los equipos?

Ambos equipos parece que llegan en un gran momento futbolístico, pues el Inter Miami se encuentra como segundo de la Conferencia Este de la MLS, con 45 puntos en 25 partidos.

Aunque actualmente suma tres encuentros sin conocer la victoria, pues el último resultado es un empate a dos goles contra Nashville.

Aunque Lionel Messi sigue siendo el jugador diferente del cuadro de Miami, pues en sus últimos siete partidos suma siete goles y cuatro asistencias.

Por su parte, el equipo de Cruz Azul, después de ser eliminado de la Leagues Cup por Chicago Fire con un gol de último minuto, ha recuperado su futbol y actualmente suma tres victorias consecutivas.

Su último partido fue una victoria 4-3 ante el América y, de momento, se encuentra en la cuarta posición del Apertura 2026 con 15 puntos.

Bajas por equipo

El Inter Miami cuenta con bajas importantes, como la de Mateo Silvetti, quien estará ausente en la final debido a una lesión de hombro.

Por su parte, Santiago Morales presenta problemas en el cuádriceps y Tadeo Allende se mantiene en recuperación de una lesión que lo ha mantenido fuera de las canchas por buena parte de la temporada.

Del bando de los cementeros, Amaury Morales es una de las bajas tras sufrir una rotura de ligamento cruzado durante la pretemporada del equipo.

Asimismo, el juvenil Mateo Levy acarrea una lesión en el menisco, por lo que se mantiene en duda para el juego.

Pronóstico de la IA

Le preguntamos a la inteligencia artificial sobre cuál era la probabilidad de victoria de cada equipo.

Considerando localía, forma reciente, capacidad ofensiva y rendimiento defensivo, estimaría aproximadamente:

Inter Miami 36% — Empate al 90′ 27% — Cruz Azul 37%.

Son porcentajes estimados por análisis de IA, no cuotas de casas de apuestas. En una final a partido único, la diferencia es mínima.

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