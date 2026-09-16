¡Le rinden honor al Tri! Así fue el homenaje a la Selección Mexicana en el desfile militar

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El desfile rindió homenaje a la seguridad en el Mundial. Foto: Cuartoscuro

El Desfile Cívico Militar le rindió un homenaje a la Selección Mexicana este 16 de septiembre con varios carros alegóricos.

Un grupo de niñas y niños con las playeras de la Selección Nacional recorrieron el Zócalo capitalino, acompañados de una pantalla gigante, el balón Trionda del Mundial 2026 y la mascota Zayu, jaguar que representó al país durante el evento deportivo.

El tráiler que transportó a los pequeños tenía una adaptación de una cabeza de un águila que abarcaba todo el frente del vehículo.

⚽🇲🇽 El futbol mexicano tuvo un espacio en el Desfile Cívico-Militar 2026, con carros alegóricos que rindieron homenaje a la Selección Mexicana tras la celebración del Mundial 2026.



Los vehículos también reconocieron la participación de elementos del Ejército Mexicano, quienes… pic.twitter.com/IrGmUTbrNY — Uno TV (@UnoNoticias) September 16, 2026

Homenaje a la seguridad durante el Mundial 2026

Asimismo, se pudo ver otro transporte en el desfile que llevó a la agrupación Kukulkán, que formó parte de la “Estrategia General de Seguridad y Protección de la Copa Mundial de Fútbol”, que se implementó en el Estadio Ciudad de México, Estadio Monterrey y Estadio Guadalajara.

Este carro alegórico mostró en la parte alta banderas de algunos de los países participantes; en medio, figuras alusivas a las entidades participantes, personal designado a la seguridad, así como binomios caninos que apoyaron en la estrategia.

Este tráiler fue adornado con la cabeza de la serpiente emplumada, que representa al Dios Quetzalcóatl.

¿Cómo fue el Desfile Cívico Militar 2026?

El evento conmemorativo contó con alrededor de 3 mil efectivos y tuvo una duración aproximada de 40 minutos. Posteriormente comenzó el desfile, integrado por el Mando, la descubierta de banderas y siete contingentes.

El recorrido abarcó aproximadamente 10 kilómetros: inició en el Zócalo, continuó por Cinco de Mayo, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma, hasta concluir a la altura del Campo Marte.

Participaron 99 aeronaves, entre ellas una aeronave de ala fija y rotativa, aviones Hércules, Spartan, 737, Texanos y Embraer de reconocimiento, además de helicópteros. También participaron tres aviones F-5 con diferentes maniobras.

El desfile incluyó dos robots que simulan canes, equipados con cámaras y sistemas para detectar artefactos explosivos.

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