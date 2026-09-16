Max Verstappen vs 100 coches: el piloto de F1 gana la carrera kart en 35 minutos

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La carrera fue un evento de Red Bull. Foto: AFP | Nur Photo

Max Verstappen derrotó en 35 minutos a 100 pilotos en una carrera de kart en Silverstone durante un evento de Red Bull este miércoles.

Llamada “Max vs 100”, la competencia tuvo un formato sencillo: 30 vueltas y, desde el momento en el que el cuatro veces campeón de la F1 rebasara a un piloto, este quedaba eliminado.

Los corredores estaban divididos en cinco equipos compuestos por 20 pilotos cada uno y, aunque fueran eliminados, podían continuar para ayudar a sus compañeros que aún seguían en competencia.

Además, el circuito contó con una variante denominada “Chucky Lap”, con la que cada uno de los pilotos podía cortar una curva durante la carrera.

Cabe mencionar que Max Verstappen arrancó desde la posición 101.

Verstappen adelantó a 64 pilotos en la primera vuelta

Desde el arranque, Verstappen comenzó a avanzar posiciones y superó a 64 pilotos en apenas una vuelta.

El neerlandés llegó a adelantar a 20 corredores antes de llegar a la primera curva, mientras algunos de los participantes tuvieron incidentes entre ellos.

Una colisión múltiple provocó una bandera amarilla en todo el circuito y dejó a varios karts bloqueados sobre la pista. Verstappen también salió del circuito, aunque pudo reincorporarse y continuar con la carrera.

Después de ese primer giro, el piloto de Red Bull había pasado de la posición 101 a la 37, con todavía buena parte de la competencia por delante.

Verstappen siguió avanzando vuelta tras vuelta

El ritmo de Verstappen se mantuvo durante las siguientes vueltas. Para la sexta vuelta, el neerlandés ya había llegado al sexto lugar y continuaba avanzando entre los participantes.

Aunque volvió a salirse de la pista durante la carrera, el piloto de Red Bull mantuvo un ritmo superior al de la mayoría de los corredores, quienes no contaban con experiencia significativa en conducción profesional.

Con el paso de las vueltas, Verstappen fue superando a sus rivales hasta colocarse al frente y completar el reto.

¿Qué era la “Chucky Lap”?

La carrera también tenía una regla especial con la “Chucky Lap”, una variante del circuito que permitía a los pilotos cortar una curva.

Los 100 participantes tenían que utilizarla antes de la vuelta 15 o recibirían bandera negra y quedarían descalificados. Verstappen también tenía derecho a usarla, aunque en su caso solamente podía hacerlo después de la vuelta 15.

El nombre de esta variante hacía referencia a la comparación que Zak Brown hizo de Verstappen con Chucky, el personaje de “Child’s Play”.

“Fue muy divertido”

Después de completar el reto, Verstappen habló sobre la experiencia y destacó lo mucho que disfrutó la carrera. “Eso fue sencillamente encantador. Fue muy divertido”.

El piloto de Red Bull incluso bromeó al referirse a la victoria como “la mejor hasta ahora” de su carrera, informó la agencia AP.

Después de 35 minutos de competencia, Verstappen consiguió superar a los 100 pilotos y completar el reto “Max vs 100” en Silverstone.

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