La moda impacta en Milano Cortina 2026: uniformes y looks que brillaron en la inauguración, así desfiló México

Brasil, México y Haití brillaron por sus diseños.

México y delegaciones de todo el mundo desfilaron en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026 este viernes, en el Estadio Olímpico de Milán San Siro, Italia. Pero más allá del deporte, los uniformes de los atletas se convirtieron en una mezcla de tecnología y glamour.

De la mano de marcas internacionales como Emporio Armani, Le Coq Sportif, Adidas y Ralph Lauren, los diseños llevan lo último de la tecnología para combatir las bajas temperaturas, pero también combinan lo último en las tendencias del mundo de la moda.

Mexico

Donovan Carrillo (patinaje artístico), Regina Martínez y Allan Corona (esquí de fondo), además de Sarah Schleper y Lasse Gaxiola (esquí alpino) son los cinco mexicanos que competirán en Milano Cortina 2026, lucieron la llamada colección “La piel en el viento”.

Con la marca Charly, los mexicanos lucieron un diseño que busca rendirle honor a la herencia cultural con bordados de varias etnias del país.

Donovan Carrillo con la bandera mexicana en Milano Cortina 2026 | Foto: Reuters

El patinador Donovan Carrillo fue quien llevó la bandera mexicana.

Donovan Carrillo y la delegación mexicana en Milano Cortina 2026 | Foto: AFP

Foto: AFP

Haití

Los uniformes fueron confeccionados por la italo-haitiana Stella Jean.

Haití en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Originalmente presentaban una imagen de Toussaint Louverture, el exesclavo que creó la primera república negra del mundo en 1804. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional (COI) dictaminó que la imagen violaba las reglas olímpicas que prohíben el simbolismo político, lo que obligó a cambiar el diseño.

Australia

El equipo australiano presentó un uniforme diseñado por Sportscraft.

Brasil

Moncler es la firma detrás del diseño de Brasil, que optó por un diseño minimalista para Milán Cortina 2026.

La delegación brasileña en la Ceremonia de Apertura.

Durante la Ceremonia de Apertura, la delegación desfiló con una parka azul marino. Sin embargo, el atlata Lucas Pinheiro lució su chaqueta en blanco con la bandera brasileña por dentro.

Brasil en Milano Cortina 2026.

Canada

De la mano de Lululemon y alejándose de lo tradicional, Canadá optó por una paleta de marrones intensos, y patrones topográficos. La chaqueta se distinguió por llevar la hoja de maple, símbolo patriótico del país.

Canadá en Milano Cortina 2026.

República Checa

Los atletas de la República Checa eligió un diseño con los colores de su bandera.

República Checa en Milano Cortina 2026.

Mongolia

El uniforme de los atletas olímpicos de Mongolia fue hecho por Michael & Amazonka, una firma mongola fundada en 2015 por las hermanas Michel Choigaalaa y Amazonka Choigaalaa.

Equipo de Mongolia en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Alemania

De la mano de Adidas, el diseño de los uniformes de Alemania destacó por la elección de sus colores. Su abanderado fue el atleta Leon Draisaitl.

Leon Draisaitl con la bandera alemana.

Durante la apertura lucieron un poncho con diseño de lineas.

La delegación de Alemania vestidos con Adidas.

Suiza

Los atletas suizos llevaron uniformes adornados con un gráfico inspirado en las sinuosas líneas dejadas por los esquís y las cuchillas al cortar la nieve y el hielo.

Estados Unidos

Con los colores de la bandera de Estados Unidos, el uniforme de la delegación estadounidense fue diseñado por Ralph Lauren.

Estados Unidos en Milano Cortina 2026.

Italia

Vestidos de Armani, los italianos derrocharon estilo con un modelo minimalista.

La delegación italiana.

Un recuerdo a Giorgio Armani

Le rinden honor a Armani en Milano Cortina. AFP

La inauguración también recordó el legado del diseñador Giorgio Armani, quien falleció el pasado 4 de septiembre. Como parte del espectáculo, varias modelos vistieron modelos de la firma italiana con los colores de la bandera italiana.