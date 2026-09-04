El atleta Álex Roca desea correr en México y deja tres valores de vida a los jóvenes en México Siglo XXI 2026

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El atleta Álex Roca Campillo, conocido por ser la primera persona con parálisis cerebral y 76% de discapacidad física en completar un maratón, dijo que le gustaría competir en México y compartió ante cientos de jóvenes becarios de la Fundación Telmex-Telcel los tres valores que, desde su experiencia, nunca deben perderse.

“Ojalá pueda correr alguna carrera por aquí. Lo cierto es que México me ha impactado. No era consciente de todo el amor que tenían para dar”, expresó Roca Campillo en México Siglo XXI 2026, evento realizado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Álex Roca Campillo, el primer atleta del mundo en completar una maratón sobreponiéndose a una parálisis cerebral con un 76% de discapacidad física, pisa el escenario de México Siglo XXI. #MSXXI #CreaTuMomento #FundacionTelmexTelcel #MSXXI2026 pic.twitter.com/1VA5JkJAVu — Uno TV (@UnoNoticias) September 4, 2026

Los 3 valores que nunca debes perder

Roca también aprovechó su participación para compartir con los jóvenes tres valores que, aseguró, deben tener siempre presentes.

“El primero, el trabajo en equipo. Una persona sola no puede llegar a ningún sitio sin el soporte de aquellos que tiene cerca”. Álex Roca

El segundo valor es la humildad. “Aunque llegues lejos, nunca te olvides de dónde vienes, de aquellos que te han ayudado, de todo lo que has trabajado, de todo el sacrificio que hay detrás”.

Y el tercer valor es la resiliencia, esa capacidad de caerse, levantarse y seguir adelante.

“Con estos tres valores he intentado enfocar mi realidad”, explicó Roca.

“Una persona sola no puede llegar a ningún sitio sin el soporte de aquellos que tiene cerca”



– Álex Roca. #MSXXI #CreaTuMomento #FundacionTelmexTelcel #MSXXI2026 pic.twitter.com/TRmWKQwHIU — Uno TV (@UnoNoticias) September 4, 2026

Subrayó que la vida es un auténtico regalo y que siempre hay que dar todo lo que tenemos.

“Deja que lo intente, quizás me voy a caer, pero me voy a levantar muchísimo más fuerte”, agregó el atleta que se comunica con lenguaje de señas, mientras su esposa, Mari Carme Maza, funge como su interprete.

Además, les recordó una de sus frases favoritas: “el límite te lo pones tú”.

La historia de Álex Roca Campillo

El atleta pidió a los espectadores que cerraran los ojos e imaginaran que eran papás y tenían a su hijo completamente sano en sus brazos. Pero un día se despiertan por la mañana y ven que a su hijo de seis meses le está pasando algo.

Lo llevan al médico y les dicen que tiene un tumor cerebral, pero después descubre que lo que su hijo tiene es un virus en el cerebro. “¿Qué harían?”

Después les pidió que abrieran los ojos y explicó: “Yo soy aquel niño”.

Contó que, en ese momento, a él le dieron solo dos opciones: morirse o quedarse dormido toda la vida en una cama.

Pero su vida avanzó gracias a distintas terapias, que le ayudaron a mejorar considerablemente su condición física después de ser diagnosticado con parálisis cerebral y una discapacidad física del 76%.

Recordó que durante su infancia vivió de cerca la discriminación, pero su familia, así como sus amigos lo ayudaron a seguir adelante.

“Una persona sola no puede llegar a ningún sitio sin el soporte de aquellos que tiene cerca”, destacó el atleta.

Álex Roca trae su mensaje de inspiración para los becarios de Fundación Telmex a México Siglo XXI. #MSXXI #CreaTuMomento #FundacionTelmexTelcel #MSXXI2026 pic.twitter.com/ptwmIBsBcG — Uno TV (@UnoNoticias) September 4, 2026

Álex Roca y su trabajo en el deporte

Roca se acercó al deporte porque su hermano era aficionado a estas actividades. Cada vez que iba a verlo, pensaba que era imposible que pudiera integrarse al mundo deportivo, pero en 2016 cambió su perspectiva y, motivado, convirtió el deporte en una forma de comunicación.

Se integró a un triatlón con herramientas especiales y a su propio ritmo. Lo consiguió y, hasta ahora, ha participado en cinco triatlones.

En 2017 terminó una extensa carrera de ciclismo junto a su tío. Aunque se lastimó durante el recorrido, siguió adelante hasta llegar a la meta.

Unos meses después, se propuso participar en el Titán Desert, una competencia de 600 kilómetros en el desierto del Sahara, bajo altas temperaturas y con campamentos en lugares extremos.

En 2018, cuando subió al avión para viajar al evento, vio a otros atletas y se sintió vulnerable. Sin embargo, encontró motivación en la confianza que su equipo tenía en él. Lamentablemente, no pudo alcanzar su objetivo debido a la deshidratación.

Expuso que “el fracaso, cuando se suma al aprendizaje, resulta en éxito”.

Un mes después, retomó los entrenamientos y formó un equipo para volver al Titán Desert en 2019, donde el respaldo de sus compañeros fue fundamental para alcanzar el objetivo.

Se convirtió en el primer equipo en lograr llegar a la meta con una persona con parálisis cerebral. Subrayó que este logro fue resultado del trabajo en equipo y no únicamente suyo.

De los medios maratones al reto de los 42 kilómetros

En 2019 hizo su primer medio maratón. Recordó que los miedos también ayudan a avanzar con precaución y, al cruzar la meta, pensó en todas aquellas personas que buscan limitarte o que te dicen que no podrás lograr tus objetivos.

Después de esa experiencia, consiguió completar dos medios maratones con apenas un mes de diferencia. Su siguiente sueño era correr un maratón completo de 42 kilómetros, para lo cual trabajó durante un año.

En 2023 se convirtió en la primera persona en el mundo con parálisis cerebral en completar un maratón completo con un tiempo oficial. Sin embargo, aunque reconoció la importancia de ese logro, destacó que su mayor conquista ha sido aprender a quererse.

Mari Carme, su compañera de vida

También contó cómo conoció a su esposa, Mari Carme Maza, después de dar una ponencia en un colegio. Un amigo que lo acompañó al lugar le comentó que una chica lo estaba viendo fijamente. Posteriormente, ese mismo día, ella le envió un mensaje que decía:

“Hay personas mágicas en el mundo disfrazadas de normales, entre comillas; cuando te tocan con su magia, ya no puedes retroceder”.

Contó que llevan casi 10 años juntos y que hace cuatro años se casaron. Señaló que su esposa es el amor de su vida y expresó su deseo de que algún día sea la mamá de sus hijos.

Antes pensaba que no podía ser padre, pero ahora sueña con formar una familia y darles mucho amor a sus hijos.

Por su parte, Mari Carme explicó lo que significa para ella ser la voz de Álex Roca y recordó que uno de los principales retos a los que se han enfrentado ha sido la percepción de la gente.

“No ha sido nada fácil llegar hasta acá, nada fácil, os lo prometo”, señaló.

Mari Carme recordó que alguna vez le dijeron que dedicar su vida a ser la voz de Álex podía cerrarle otras oportunidades, pero para ella respondio: “Mi vida es Álex”.

¿Qué es México Siglo XXI?

México Siglo XXI es el encuentro anual de Fundación Telmex-Telcel que reúne a sus becarios con figuras nacionales e internacionales de diversos ámbitos como el deporte, la tecnología, los negocios, la política, la ciencia, el entretenimiento y la cultura.

El evento se realiza desde 2002 y tradicionalmente reúne alrededor de 10 mil jóvenes becarios en el Auditorio Nacional. Durante la jornada, los asistentes tienen la oportunidad de escuchar conferencias y conocer las experiencias de personalidades que comparten sus conocimientos y aprendizajes.

A lo largo de este día han participado grandes personalidades como Carlos Slim Domit, presidente de los consejos de administración de Grupo Carso y América Móvil; Justin Trudeau, exprimer ministro de Canadá, y Andrew Lloyd Webber, compositor y productor de Broadway.

A lo largo de los años, en México Siglo XXI han participado figuras como Anthony Hopkins, Serena Williams, Tom Brady, Kevin Costner, Bradley Cooper, Bill Clinton y Carlos Slim Domit, entre muchas otras personalidades.

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