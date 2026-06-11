¿Contrá qué país deberá jugar México tras ganarle a Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026?

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Corea del Sur es el siguiente rival. Foto: Claro Sports/UnoTV

La Selección Mexicana inició su camino en el Mundial 2026 ganando en el partido inaugural ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Los dirigidos por Javier Aguirre lograron coronarse como los ganadores en este primer juego, por lo que llevan una victoria antes de enfrentar a Corea del Sur, el siguiente rival.

México superó a Sudáfrica con un marcador de 2-0 con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en su primer encuentro de la fase de grupos tras la inauguración del Mundial 2026, que combinó música y muchas emociones.

México vs Corea del Sur es el siguiente partido para el país en el Mundial 2026

Fecha y hora del México vs Corea del Sur ¿Cuándo? Miércoles 18 de junio 2026

Miércoles 18 de junio 2026 ¿A qué hora? 19:00 horas

19:00 horas ¿En dónde? Estadio Guadalajara

Estadio Guadalajara ¿Dónde verlo? TUDN, TV Azteca y ViX

El conjunto mexicano se prepara para medirse a Corea del Sur, su siguiente rival dentro del Grupo A del torneo, de acuerdo con el calendario oficial del torneo, el encuentro entre México y República de Corea se disputará el próximo 18 de junio de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El partido tendrá como escenario el Estadio Guadalajara, uno de los tres inmuebles mexicanos elegidos como sedes.

El duelo corresponde a la segunda jornada del Grupo A, sector que también está integrado por Sudáfrica y República Checa, ese mismo día, checos y sudafricanos se enfrentarán en Atlanta, por lo que la actividad del grupo podría comenzar a definir a los equipos con mayores posibilidades de clasificar a la siguiente fase.

¿México puede calificar como primero de grupo?

La importancia del compromiso radica en que el Mundial 2026 se disputa bajo un nuevo formato de 48 selecciones, los equipos quedaron distribuidos en 12 grupos de cuatro integrantes y los dos primeros lugares de cada sector, además de los ocho mejores terceros, avanzarán a la ronda de dieciseisavos de final.

Por ello, sumar puntos desde las primeras jornadas puede marcar una diferencia importante en la lucha por mantenerse con vida en el torneo.

México buscará aprovechar su condición de local para obtener un resultado positivo en Guadalajara, ciudad que alberga distintos encuentros de la fase de grupos.

El Estadio Guadalajara será uno de los recintos más activos durante la justa mundialista y recibirá algunos de los partidos más atractivos de la primera ronda.

Antecedentes contra Corea en mundiales

Foto: UnoTV/IA

El enfrentamiento ante Corea del Sur también tiene antecedentes mundialistas, ambas selecciones se vieron las caras en la Copa del Mundo de Francia 1998, cuando el conjunto mexicano se impuso por marcador de 3-1. Años después volvieron a encontrarse en Rusia 2018, donde el Tri consiguió una victoria por 2-1 gracias a las anotaciones de Carlos Vela y Javier Hernández.

Ahora, ocho años después de aquel último cruce mundialista, mexicanos y surcoreanos volverán a coincidir en la máxima competición del futbol internacional.

Corea del Sur llega al torneo con futbolistas de experiencia internacional como Son Heung-min, referente y capitán del equipo asiático, además de jugadores que militan en ligas competitivas de Europa como Lee Kang-in y Hwang Hee-chan, gracias a esa base de talento, los surcoreanos buscarán superar la fase de grupos y convertirse en uno de los protagonistas del sector.

México buscará cerrar de buena manera el Grupo A

Después de enfrentar a Corea del Sur, México cerrará su participación en la fase de grupos el 24 de junio contra República Checa en el Estadio Ciudad de México a las 19:00 horas. Ese encuentro será el último examen del equipo nacional antes de conocer si logró asegurar su lugar en la ronda de eliminación directa.

Por ahora, toda la atención está puesta en Guadalajara, donde el Tri disputará un partido que podría tener un peso significativo en el destino de la Selección Mexicana dentro del Mundial 2026.

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