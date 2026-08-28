¿Quién es Álex Roca Campillo? El atleta español que estará en México Siglo XXI 2026

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Álex Roca Campillo primer invitado en México Siglo XXI. Foto: Getty Images

Álex Roca Campillo será uno de los protagonistas de México Siglo XXI 2026, el encuentro anual organizado por Fundación Telmex-Telcel que reúne a miles de jóvenes becarios con personalidades de la cultura, la ciencia y el deporte. En esta edición, el evento se realizará el viernes 4 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

El atleta español llegará a México para compartir su historia de superación y los retos que ha enfrentado dentro y fuera del deporte.

¿Quién es Álex Roca Campillo?

Álex Roca Campillo nació en Barcelona, España, en 1991, cuando tenía apenas seis meses de edad sufrió una encefalitis viral herpética, una enfermedad que le provocó parálisis cerebral y una discapacidad física del 76%, principalmente en el lado izquierdo de su cuerpo.

Debido a las secuelas de la enfermedad, Roca tiene movilidad reducida y se comunica mediante lengua de signos.

Sin embargo, desde joven encontró en el deporte una forma de superar obstáculos y demostrar que las limitaciones físicas no necesariamente impiden alcanzar grandes objetivos.

El español ha participado en pruebas de atletismo, ciclismo y triatlón, además de completar retos como la Titan Desert y diferentes medias maratones.

Uno de sus mayores logros llegó en marzo de 2023, cuando terminó el Maratón de Barcelona después de recorrer los 42.195 kilómetros en 5 horas, 50 minutos y 21 segundos.

Con ello se convirtió en la primera persona con parálisis cerebral y un 76% de discapacidad física reconocida en completar una prueba de estas características.

Más allá de las competencias deportivas, Álex Roca también se ha convertido en conferencista y utiliza su experiencia para hablar de superación, inclusión, perseverancia y de la importancia de enfrentar las barreras que aparecen a lo largo de la vida.

En su sitio oficial explica que sus charlas parten precisamente de los obstáculos que ha tenido que superar y de su experiencia en el deporte.

¿Qué es México Siglo XXI?

México Siglo XXI es el encuentro anual de Fundación Telmex-Telcel que reúne a sus becarios con figuras nacionales e internacionales de ámbitos como el deporte, la tecnología, los negocios, la política, la ciencia, el entretenimiento y la cultura.

El evento se realiza desde 2002 y tradicionalmente reúne alrededor de 10 mil jóvenes becarios en el Auditorio Nacional. Durante la jornada, los asistentes tienen la oportunidad de escuchar conferencias y conocer las experiencias de personalidades que comparten sus conocimientos y aprendizajes.

A lo largo de sus distintas ediciones han participado figuras como Anthony Hopkins, Serena Williams, Tom Brady, Kevin Costner, Bradley Cooper, Bill Clinton y Carlos Slim Domit, entre muchas otras personalidades.

Hasta el momento, Álex Roca es uno de los invitados que ya fue anunciado públicamente, pero Fundación Telmex-Telcel todavía no ha dado a conocer la lista completa de personalidades que participarán en esta edición.

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