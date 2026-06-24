El pato Merlín y el fenómeno cultural que marcó el Mundial de 2026 en México: Alejandro Rosas

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El fervor por el Mundial 2026 ha generado diversas manifestaciones culturales y sociales que escapan a las planeaciones oficiales de las instituciones deportivas. En entrevista con “A las nueve en Uno“, el historiador Alejandro Rosas analizó cómo la sociedad se apropia de los espacios y genera sus propios íconos como el pato Merlín.

Durante la conversación, el especialista destacó la forma en que los aficionados construyen narrativas alternativas a las propuestas por los comités organizadores de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

La apropiación ciudadana frente a la narrativa oficial

El diseño de las mascotas institucionales de la justa futbolística internacional contemplaba figuras arraigadas a la tradición mexicana, tales como el jaguar y el ajolote; sin embargo, la gente eligió al pato Merlín, que ya cuenta con registro como marca.

El historiador destacó que la aparición de un ave vestida con los colores de la Selección Nacional de México modificó la atención mediática y el interés del público en general de manera imprevista.

“La narrativa iba, primero por el jaguar como la gran mascota del Mundial, y de pronto pasa un pato caminando por la calle con una camiseta de la selección y se convierte. Ahí es donde está hablando la gente”. Alejandro Rosas

Este fenómeno demuestra que los aficionados del futbol poseen la capacidad de validar y adoptar elementos de identidad sin requerir una aprobación gubernamental o comercial previa.

“Toda la narrativa oficial o tanto institucional como del deporte o de la FIFA o de lo que quieran que tenían otro otro otra idea de las mascotas, pues resulta que no“, añadió.

El impacto del pato Merlín alcanzó niveles de difusión nacional que superaron las proyecciones de marketing digital establecidas para el torneo en territorio mexicano.

La transformación de los espacios públicos y los festejos

Los altos costos de las entradas para los compromisos en el Estadio Ciudad de México, al que Alejandro Rosas prefiere llamar como Estadio Azteca, provocaron que la población buscara alternativas para unirse a la celebración de la competencia.

Las plazas públicas de urbes como Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México se convirtieron en los puntos principales de reunión para la comunidad.

“Esa es la manera en cómo la sociedad responde frente a las políticas económicas que se establecen, que si los boletos están muy caros. Finalmente, habla la gente y ese es el el sentir a analizar porque es muy importante cómo la gente se ha volcado, no necesariamente a lo que te ponían, sino a como la propia gente quiso y está celebrando“, señaló el historiador.

El uso de áreas emblemáticas de la Ciudad de México como el Paseo de la Reforma refleja un comportamiento colectivo donde el esparcimiento se trasladó de las tribunas hacia las vialidades.

Este cambio en la dinámica de consumo del espectáculo deportivo permitió que tanto locales como extranjeros convivieran en un espacio de libre acceso, de acuerdo con el historiador Alejandro Rosas.

Una selección unida por el trabajo en equipo

A diferencia de representaciones nacionales de ediciones anteriores, el conjunto actual destaca por una estructura colectiva por encima de las individualidades de renombre, de acuerdo con Alejandro Rosas.

El historiador también mencionó que la falta de figuras históricas de gran peso internacional ha obligado al representativo a priorizar el orden táctico en la búsqueda de los nueve puntos en la fase de grupos.

“Es una selección mucho más organizada como equipo, no por individualidades. Hay dos o tres jugadores que destacan un poco, pero no tenemos esa gran figura como era Hugo Sánchez, Rafa Márquez, “El Matador” Hernández o Cuauhtémoc”. Alejandro Rosas

El desempeño de la escuadra dirigida en el torneo actual ha reactivado el entusiasmo de la afición en comparación con los resultados obtenidos en la pasada Copa del Mundo de Qatar 2022.

A pesar del entorno social complejo, el Mundial se consolida como un factor de comunión temporal para la sociedad mexicana en las distintas sedes del país, remató Rosas.

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