Erling Haaland es un gran amante de los tacos y así los prepara: “Comida de primera calidad”

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Erling Haaland es fan de los tacos Foto: Reuters | Pexels

El futbolista Erling Haaland nuevamente se ha hecho tendencia en redes, pero esta vez no es por su desempeño en el Mundial 2026, donde suma siete goles anotados, sino por mostrar su gusto por los tacos.

Un video de abril, que nuevamente se ha hecho popular, lo muestra en el comedor de su equipo, el Manchester City, donde se le ve disfrutando de este alimento, que describe como “de primera calidad y saludable también”.

Erling Haaland y su gusto por los tacos

Fue en abril de este año cuando el delantero noruego, que juega para el Manchester City, publicó un video en el comedor de su equipo, donde cuestiona al chef sobre lo que comerán ese día.

El chef, ante los comentarios del futbolista, menciona: “Siento que me están interrogando”, para después continuar explicando los alimentos: “Taco crujiente, taco blando, lechuga picada, salsa de tomate, crema agria, lima, cilantro, chile, jalapeños, pollo deshebrado… y Erling se lo va a comer todo”.

El delantero se alegra, pues asegura que los tacos son uno de sus platillos favoritos a la hora de alimentarse.

“¡Sí! Mmm, esto es increíble, gracias. Los tacos son una de mis cosas favoritas. Buenísimo. Comida de primera calidad. Y saludable también.” Erling Haaland

El video, publicado en su canal de YouTube, tiene más de 300 mil vistas; además, también ha sido replicado por otros usuarios en redes sociales como TikTok, consiguiendo gran viralidad.

Cabe recalcar que Erling desde hace varios meses comenzó a subir videoblogs sobre su vida como futbolista profesional, mostrándose de una forma más personal ante sus seguidores.

El desempeño de Erling Haaland en el Mundial

Erling Haaland está teniendo un gran desempeño en la Copa del Mundo celebrada en México, Estados Unidos y Canadá, donde ha anotado en siete ocasiones e incluso su selección eliminó a Brasil, uno de los equipos favoritos al título.

Ahora el conjunto noruego se prepara para enfrentarse a Inglaterra en busca de seguir avanzando en la justa mundialista y llegar a las semifinales del torneo.

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