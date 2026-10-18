¡Festival de goles! América derrota a León y conserva el liderato de la Liga MX

Rodríguez colaboró al triunfo azulcrema | Imago7

América derrotó 5-3 a León en el Nou Camp y conservó el liderato del Apertura 2026 de la Liga MX tras un partido con ocho goles. Henry Martín abrió el marcador desde el punto penal, mientras Carlos Álvarez consiguió su primer gol con las Águilas y Erick ‘Chiquito’ Sánchez marcó desde fuera del área para colocar el 3-1. León intentó reaccionar con goles de Alvarado e Iván Moreno, pero América respondió con anotaciones de Óscar Perea y Brian Rodríguez antes del tanto de Ismael Díaz en el tiempo agregado. Checa todos los detalles AQUÍ.