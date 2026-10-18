¿No te cayó la transferencia? Reportan fallos en el sistema SPEI

SPEI presento atrasos en sus movimientos. Foto: Getty Images

Usuarios de bancos en México reportaron retrasos en la acreditación de transferencias mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), operado por el Banco de México (Banxico), con movimientos que, según los reportes, tardan más de 45 minutos o una hora en reflejarse en las cuentas de destino.

La demora ha generado dudas entre quienes enviaron dinero y todavía no ven los recursos en la cuenta receptora. También se reportaron dificultades para consultar el Comprobante Electrónico de Pago (CEP), documento que permite verificar el estado de una transferencia interbancaria.

"Banxico":

Porque se reportan fallas en el SPEI que afectan transferencias de Nu, BBVA, Banamex y otros bancos pic.twitter.com/o5Kn875XLj — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 17, 2026

Ante esta situación, la recomendación para los usuarios es no repetir la operación ni enviar nuevamente el dinero mientras no confirmen qué ocurrió con el primer movimiento. Si la transferencia original se procesa y el usuario realiza otra, podría terminar enviando dos veces la misma cantidad.

¿Por qué se retrasan las transferencias SPEI?

De acuerdo con la información proporcionada, los retrasos están relacionados con un tiempo de procesamiento mayor al habitual en la infraestructura central de Banxico. El problema afecta a clientes de distintas instituciones financieras, quienes esperan que sus movimientos se reflejen en los saldos de las cuentas receptoras.

@vazq980014689 Buenas tardes, te informamos que las operaciones SPEI están presentando retrasos para completarse debido a una incidencia ajena a Santander. El resto de nuestros servicios operan normalmente. En breve las transacciones SPEI se verán reflejadas. No es necesario que… — Santander México (@SantanderMx) October 17, 2026

Cuando una persona realiza una transferencia SPEI, puede consultar el estado de la operación para comprobar si el dinero llegó a su destino. Sin embargo, ante las demoras reportadas, algunos usuarios no han podido confirmar oportunamente la acreditación de sus recursos.

La información proporcionada señala que las instituciones financieras emitieron avisos sobre el estado del servicio y atribuyeron el inconveniente al procesamiento general del sistema. También indica que los recursos de las operaciones afectadas permanecen en tránsito.

No obstante, no se proporcionaron detalles sobre el número de usuarios afectados, las instituciones financieras involucradas ni el tiempo estimado para la normalización del servicio.

Sentimos esta situación, las transferencias SPEI están experimentando un tiempo de procesamiento mayor al habitual desde Banxico. Si ya realizaste tu transferencia, no es necesario volver a intentarla. Tu operación continúa en proceso. Gracias por tu comprensión. — Scotiabank en México (@ScotiabankMX) October 17, 2026

¿Por qué no debes repetir una transferencia bancaria?

Si realizaste una transferencia SPEI y el dinero todavía no aparece en la cuenta de destino, evita enviar nuevamente la misma cantidad sin verificar el estado de la operación original.

La razón es que el retraso en la acreditación no significa necesariamente que la transferencia haya sido cancelada. Si el primer movimiento continúa en proceso y el usuario ordena un segundo envío, ambas operaciones podrían completarse.

Esto podría ocasionar un doble cargo en la cuenta de origen y que el destinatario reciba dos transferencias por el mismo importe.

Buenas tardes.

Para Banamex lo más importante son nuestros clientes.

Debido al mantenimiento en operaciones SPEI, se está presentando retraso en envíos y recepciones de transferencias.

⚠️La situación corresponde a una indisponibilidad temporal del servicio SPEI y no afecta la… — Banamex (@banamex) October 18, 2026

Antes de intentar cualquier otro movimiento, revisa el historial de operaciones de tu aplicación bancaria y conserva los datos de la transferencia original.

Entre la información que conviene tener a la mano están:

El importe enviado

La fecha y hora de la operación

La cuenta de origen y la cuenta de destino

La clave de rastreo o la referencia de la transferencia

El comprobante de la operación, si está disponible

Estos datos pueden ayudar a identificar el movimiento al consultar su estatus o solicitar asistencia a la institución financiera.

¿Qué hacer si no se refleja tu dinero en una transferencia SPEI?

Si tu transferencia no aparece en la cuenta receptora, puedes seguir estos pasos para revisar su estado:

Consulta tu aplicación bancaria: revisa el historial de movimientos para comprobar si la transferencia aparece registrada y verifica si muestra algún estatus. Guarda la clave de rastreo: conserva este dato y la información de la operación para facilitar su seguimiento. Consulta el CEP de Banxico: intenta verificar el estado de la transferencia mediante el Comprobante Electrónico de Pago cuando la información esté disponible. Vuelve a revisar más tarde: si la operación todavía no se refleja, consulta nuevamente su estatus después de un tiempo. Contacta a tu banco si persiste el problema: proporciona los datos del movimiento y solicita información sobre su procesamiento.

La recomendación es verificar el estado de la transferencia antes de realizar otro envío. Si no puedes consultar el CEP o la aplicación bancaria no ofrece información suficiente, solicita orientación directamente a tu institución financiera.

¿Cómo consultar el Comprobante Electrónico de Pago de Banxico?

El Comprobante Electrónico de Pago (CEP) permite consultar información relacionada con una transferencia realizada mediante SPEI. Su consulta puede ayudar a comprobar si el movimiento cuenta con información de acreditación disponible.

Para revisar una operación, el usuario debe tener a la mano los datos de la transferencia que solicita el sistema de consulta, como la fecha, el banco emisor, el banco receptor, el importe y la información de identificación del pago.

Si el comprobante todavía no está disponible, esto no basta por sí solo para concluir que el dinero se perdió. Ante los retrasos reportados, es conveniente volver a consultar el estado de la operación y comunicarse con el banco si la situación continúa.

Mientras se verifica el movimiento, no realices una segunda transferencia por el mismo importe sin confirmar primero el estado de la primera.

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