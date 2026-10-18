Colapsa carretera Interserrana en Puebla por lluvias; reportan deslaves en la Sierra Norte

Lluvias cusan deslaves en Puebla. Foto: UnoTV

Las lluvias en la Sierra Norte de Puebla provocaron el colapso de un tramo de la carretera Interserrana Zacatlán–Zapotitlán, a la altura del kilómetro 43+100, donde la circulación quedó restringida a un solo carril, mientras autoridades municipales atienden los daños y vigilan otras zonas afectadas por deslaves.

La afectación se localiza en el municipio de Huitzilan de Serdán, con dirección a Tepango de Rodríguez, donde el escurrimiento de agua debilitó el terreno y ocasionó el desprendimiento de una sección de aproximadamente 10 metros de largo por tres metros de ancho.

El hundimiento dejó una parte de la cinta asfáltica sin soporte, lo que representa un riesgo para los automovilistas que transitan por la zona. La persistencia de las precipitaciones también podría ocasionar nuevos desprendimientos.

Personal de Protección Civil Municipal acudió al lugar para acordonar el área y colocar señalamientos preventivos. Debido a las condiciones de la carretera, el paso vehicular permanece limitado a un carril, mientras se realizan las valoraciones correspondientes.

¿Qué carreteras de Puebla tienen afectaciones por las lluvias?

Los daños en la carretera Interserrana forman parte de las afectaciones registradas en distintos puntos del estado por las lluvias y las rachas de viento asociadas al frente frío número 2.

Las precipitaciones han provocado desprendimientos de tierra, caída de rocas y árboles, así como derrumbes en caminos y carreteras de la Sierra Norte.

Entre los puntos donde se reportaron afectaciones se encuentran:

Huitzilan de Serdán: un deslave de rocas afectó el camino que comunica con Pahuata, en el paraje conocido como La Peña

un deslave de rocas afectó el camino que comunica con Pahuata, en el paraje conocido como La Peña Zapotitlán de Méndez: un derrumbe en las inmediaciones del Puente Nuevo obligó a restringir la circulación por el riesgo de nuevos desprendimientos

un derrumbe en las inmediaciones del Puente Nuevo obligó a restringir la circulación por el riesgo de nuevos desprendimientos Tlatlauquitepec: personal de emergencia atendió un deslizamiento de tierra en el libramiento Miguel Guerrero Ortiz

personal de emergencia atendió un deslizamiento de tierra en el libramiento Miguel Guerrero Ortiz Carretera Amozoc–Nautla: se reportó la caída de un árbol; la vialidad fue liberada después de los trabajos correspondientes

se reportó la caída de un árbol; la vialidad fue liberada después de los trabajos correspondientes Zacatlán y Chignahuapan: se registraron afectaciones carreteras relacionadas con las precipitaciones

En estos puntos, las autoridades mantienen atención a los reportes y realizan acciones para reducir los riesgos para quienes transitan por las vías afectadas.

Huauchinango mantiene vigilancia por riesgo de deslaves

En Huauchinango, las autoridades mantienen vigilancia preventiva ante la posibilidad de que ocurran nuevas caídas de árboles y deslaves debido a las condiciones del terreno.

Como medida de prevención, se habilitó un albergue temporal en las instalaciones del recinto ferial, mientras continúan los recorridos de supervisión en las zonas consideradas vulnerables.

Las autoridades estatales y municipales mantienen vigilancia en comunidades y tramos carreteros donde las precipitaciones pueden ocasionar nuevos incidentes.

La atención se concentra principalmente en las zonas montañosas, donde la saturación de humedad en el suelo incrementa el riesgo de derrumbes, desprendimientos de rocas y deslizamientos de tierra.

¿Qué precauciones tomar al circular por la carretera Interserrana?

Ante las afectaciones registradas en la Sierra Norte de Puebla, se recomienda a los automovilistas extremar precauciones al transitar por la carretera Interserrana, en particular en el tramo ubicado en dirección a Tepango de Rodríguez.

Entre las medidas preventivas se encuentran:

Respetar los señalamientos colocados por las autoridades

Evitar circular a exceso de velocidad

Mantener precaución al pasar por zonas con desprendimientos de tierra o rocas

Considerar las restricciones de circulación en los tramos afectados

Atender las indicaciones del personal de Protección Civil

Las condiciones del terreno pueden cambiar mientras continúen las lluvias, por lo que se mantiene el riesgo de nuevos desprendimientos en los puntos afectados.

En el kilómetro 43+100 de la carretera Interserrana, la circulación permanece restringida a un solo carril debido al daño en la cinta asfáltica y a la posibilidad de que se produzcan nuevos hundimientos.

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